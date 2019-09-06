ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что рассчитывает на падение в будущем ставки по ипотеке в стране. Есть цель в целом снижать ставку по России.

"Наша цель какая? В целом по стране снижать ипотеку… Нам нужно стремиться, чтобы в целом снижать ипотечное кредитование, ставку по ипотеке. Я очень рассчитываю на то, что по мере реализации вот этого пилота здесь двухпроцентного, у нас будет падать ставка в целом по ипотеке по стране",- сказал президент.

Напомним, что накануне, в четверг, Путин заявил, что согласен запустить на Дальнем Востоке специальную ипотечную программу для молодых семей, ставка будет составлять 2% годовых. Эта программа будет запущена уже в в текущем 2019 году и распространится на первичный рынок и индивидуальное жилье.

Срок действия программы первоначально определен в пять лет: это вызвано необходимостью оценить объемы финансирования и их источники на будущее. Пока Путин предложил взять деньги госпрограммы развития ДФО и Фонда развития Дальнего Востока. Последний будет координировать реализацию этой программы.