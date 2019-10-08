МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Международная платежная система Mastercard запустила услугу снятия наличных в сети продуктовых магазинов Billa по всей России, за один раз снять можно от 100 рублей до 5 тысяч рублей, говорится в совместном пресс-релизе участников проекта.

"Первыми оценить услугу в любом из магазинов Billa смогут держатели карт Mastercard и Maestro, которые выпущены банками, подключившими этот сервис для своих клиентов. В России к настоящему моменту это уже 12 банков-эмитентов: "Русский Стандарт", Райффайзенбанк, Альфа-банк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Россельхозбанк, "Ак Барс Банк", "ОТП Банк", ВБРР, Московский кредитный банк, банк "Возрождение" и банк "Аверс". Услуга доступна и держателям карт, выпущенных за рубежом", — сказано в релизе.

Эквайером в рамках проекта выступает Райффайзенбанк, который в настоящее время работает над внедрением услуги снятия наличных в других магазинах-партнерах, где установлены его платежные терминалы. Воспользоваться сервисом можно вне зависимости от суммы покупки и технологии оплаты – как обычными картами, так и в одно касание смартфоном или другими устройствами. Обязательным условием для снятия наличных является ввод пин-кода карты.

Кредитная организация опросила своих клиентов на тему удобства данного сервиса, 70% респондентов выразили готовность и согласие снимать наличные при совершении покупки. Для клиентов Райффайзенбанка услуга полностью бесплатна, банки-партнеры будут принимать решение по комиссиям самостоятельно, пояснил журналистам в ходе презентации руководитель отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка Алексей Крохин.

По его словам, сами магазины заинтересованы во внедрении услуги, поскольку для них в некоторых случаях эквайринг окажется более дешевым. "Мы как владельцы устройств зарабатываем, и частью комиссии готовы в некоторых случаях делиться с торгово-сервисными предприятиями, мотивировать их снижать свои издержки за счет снижения общего эффективного тарифа на эквайринг", — сказал Крохин.

Внедрение оплаты ЖКХ на кассах также обсуждается с партнерами, сообщил он. Однако такая услуга в магазинах может быть неудобна для покупателей, поскольку увеличивает очереди, поэтому важно найти компромисс, добавил Крохин.