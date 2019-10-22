МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group в своем интернет-магазине Perekrestok.ru начал продавать продукцию конкурирующей сети "ВкусВилл", пишет РБК.

Отмечается, что в российской продуктовой розничной торговле это прецедент.

В настоящее время на виртуальной полке Perekrestok.ru можно выбрать и купить 50 наименований продукции "ВкусВилла" под собственной торговой маркой "Избенка" из шести молочных категорий, в том числе творог, сырки, молоко, сметана.

Как сообщила изданию руководитель направления электронной коммерции "ВкусВилла" Лариса Романовская, в скором времени в планах — расширить ассортимент до 382 позиций.

Как пояснил представитель X5 Retail Group, ритейлеры стали сотрудничать по модели маркетплейса. "ВкусВилл" самостоятельно занимается доставкой продуктов в dark store (темный магазин) под конкретные заказы клиентов Perekrestok.ru. Это подобие склада, где собираются онлайн-заказы.