Онлайн-магазин "Перекресток" начал продавать продукцию конкурирующего "ВкусВилла"
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group в своем интернет-магазине Perekrestok.ru начал продавать продукцию конкурирующей сети "ВкусВилл", пишет РБК.
Отмечается, что в российской продуктовой розничной торговле это прецедент.
В настоящее время на виртуальной полке Perekrestok.ru можно выбрать и купить 50 наименований продукции "ВкусВилла" под собственной торговой маркой "Избенка" из шести молочных категорий, в том числе творог, сырки, молоко, сметана.
Как сообщила изданию руководитель направления электронной коммерции "ВкусВилла" Лариса Романовская, в скором времени в планах — расширить ассортимент до 382 позиций.
Как пояснил представитель X5 Retail Group, ритейлеры стали сотрудничать по модели маркетплейса. "ВкусВилл" самостоятельно занимается доставкой продуктов в dark store (темный магазин) под конкретные заказы клиентов Perekrestok.ru. Это подобие склада, где собираются онлайн-заказы.
https://1prime.ru/business/20191022/830436421.html