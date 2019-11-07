МОСКВА, 7 ноя — Dow Jones. Акции Uber Technologies Inc. в среду упали до рекордного минимума после завершения периода запрета на продажу акций, действовавшего с майского IPO. Это нанесло удар по компании, которая и так испытывает трудности с удовлетворением инвесторов.

Окончание срока действия этого периода привело к тому, что на рынок хлынул поток акций Uber, спровоцировав их падение до 25,58 доллара за бумагу. Это на 43% ниже цены их размещения. Хотя волатильность акций и потери вполне привычны после истечения срока действия запрета на продажу акций, обвал рыночной капитализации за 24 часа на 2 млрд долларов только усугубил проблемы Uber, которая на этой неделе опубликовала разочаровывающие финансовые данные.

Периоды запрета на продажу акций не позволяют ранним акционерам и сотрудникам продавать принадлежащие им бумаги в первые месяцы после первичного размещения акций. Обычно окончание срока действия таких запретов является ожидаемым событием, поскольку дает шанс указанным лицам получить деньги при продаже принадлежащих им бумаг. В ходе майского размещения Uber оценила свои акции по 45 долларов. Таким образом, ее рыночная капитализация составила 82 млрд долларов. Но еще до вчерашней распродажи динамика акций успела разочаровать инвесторов.

В среду были заключены сделки с участием примерно 130 млн акций Uber. Эго гораздо больше 65-дневного среднего показателя, равного 11 млн, и больше привычного объема торгов после завершения периодов запрета на продажу бумаг, говорит Джей Риттер, специалист по корпоративным финансам и IPO из Университета Флориды. Неизвестно, сколько из указанных акций было продано впервые.

Представитель Uber отказался от комментариев.

По оценкам Wedbush Securities, специализирующейся на финансовых услугах, в среду в торгах могли участвовать 763 млн акций. Из них, как считает Wedbush, 500-520 млн акций стоили дороже рыночной цены, так как Uber с 2015 года провела несколько частных финансовых раундов, в ходе которых ее акции оценивались куда выше их вчерашней торговой цены. По словам Дэниела Айвза из Wedbush, в среду могло быть продано 25%, или около 190 млн, акций из всех допущенных к торгам после окончания периода запрета.

Ранее на этой неделе бумаги Uber уже потеряли более 10% после того, как ее финансовые результаты за 3-й квартал не смогли обнадежить инвесторов. Компания отчиталась о росте выручки и уменьшении чистого убытка.

В среду ее акции подешевели на 3,8% и закрылись на отметке 26,94 доллара.

"Многие считают, что ситуация только ухудшится, — пояснил Эрик Шиффер, гендиректор частной инвестиционной фирмы Patriarch Organization, который прогнозирует 10%-ное падение акций в ближайшие недели. – Причем факторов для их роста практически нет, поскольку инвесторы сомневаются в верном пути компании к прибыльности".

В конечном счете настрой инвесторов зависит не от одного дня торгов, а от показателей ключевого бизнеса Uber.

Впрочем, как считает аналитик RBC Capital Марк Махани, у долгосрочных инвесторов есть поводы верить Uber. Ее ключевой бизнес такси смог получить прибыль до выплаты процентов, налогов, учета износа и амортизации, а его лидирующие позиции обеспечивают компании преимущество, когда дело доходит до определения цен.

"Мировой бизнес услуг такси – это огромный рынок. И становится все очевиднее, что Uber на большинстве рынков превращается в мирового лидера", — пояснил он.

Окончание срока действия запрета на продажу акций "не повлияет на ключевые фундаментальные показатели Uber, если она продолжит сокращать суммарные убытки и убедит инвесторов в том, что сможет стать прибыльной и поддержать набранные темпы роста", подытожил аналитик.

— Автор Heather Somerville, Heather.Somerville@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ