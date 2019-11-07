МОСКВА, 7 ноя — Dow Jones. Акции Uber Technologies Inc. в среду упали до рекордного минимума после завершения периода запрета на продажу акций, действовавшего с майского IPO. Это нанесло удар по компании, которая и так испытывает трудности с удовлетворением инвесторов.

Окончание срока действия этого периода привело к тому, что на рынок хлынул поток акций Uber, спровоцировав их падение до 25,58 доллара за бумагу. Это на 43% ниже цены их размещения. Хотя волатильность акций и потери вполне привычны после истечения срока действия запрета на продажу акций, обвал рыночной капитализации за 24 часа на 2 млрд долларов только усугубил проблемы Uber, которая на этой неделе опубликовала разочаровывающие финансовые данные.

Периоды запрета на продажу акций не позволяют ранним акционерам и сотрудникам продавать принадлежащие им бумаги в первые месяцы после первичного размещения акций. Обычно окончание срока действия таких запретов является ожидаемым событием, поскольку дает шанс указанным лицам получить деньги при продаже принадлежащих им бумаг. В ходе майского размещения Uber оценила свои акции по 45 долларов. Таким образом, ее рыночная капитализация составила 82 млрд долларов. Но еще до вчерашней распродажи динамика акций успела разочаровать инвесторов.

Такси UBER в Москве

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ: Перспективы Uber кажутся туманными

В среду были заключены сделки с участием примерно 130 млн акций Uber. Эго гораздо больше 65-дневного среднего показателя, равного 11 млн, и больше привычного объема торгов после завершения периодов запрета на продажу бумаг, говорит Джей Риттер, специалист по корпоративным финансам и IPO из Университета Флориды. Неизвестно, сколько из указанных акций было продано впервые.

Представитель Uber отказался от комментариев.

По оценкам Wedbush Securities, специализирующейся на финансовых услугах, в среду в торгах могли участвовать 763 млн акций. Из них, как считает Wedbush, 500-520 млн акций стоили дороже рыночной цены, так как Uber с 2015 года провела несколько частных финансовых раундов, в ходе которых ее акции оценивались куда выше их вчерашней торговой цены. По словам Дэниела Айвза из Wedbush, в среду могло быть продано 25%, или около 190 млн, акций из всех допущенных к торгам после окончания периода запрета.

Ранее на этой неделе бумаги Uber уже потеряли более 10% после того, как ее финансовые результаты за 3-й квартал не смогли обнадежить инвесторов. Компания отчиталась о росте выручки и уменьшении чистого убытка.

В среду ее акции подешевели на 3,8% и закрылись на отметке 26,94 доллара.

"Многие считают, что ситуация только ухудшится, — пояснил Эрик Шиффер, гендиректор частной инвестиционной фирмы Patriarch Organization, который прогнозирует 10%-ное падение акций в ближайшие недели. – Причем факторов для их роста практически нет, поскольку инвесторы сомневаются в верном пути компании к прибыльности".

В конечном счете настрой инвесторов зависит не от одного дня торгов, а от показателей ключевого бизнеса Uber.

Впрочем, как считает аналитик RBC Capital Марк Махани, у долгосрочных инвесторов есть поводы верить Uber. Ее ключевой бизнес такси смог получить прибыль до выплаты процентов, налогов, учета износа и амортизации, а его лидирующие позиции обеспечивают компании преимущество, когда дело доходит до определения цен.

"Мировой бизнес услуг такси – это огромный рынок. И становится все очевиднее, что Uber на большинстве рынков превращается в мирового лидера", — пояснил он.

Окончание срока действия запрета на продажу акций "не повлияет на ключевые фундаментальные показатели Uber, если она продолжит сокращать суммарные убытки и убедит инвесторов в том, что сможет стать прибыльной и поддержать набранные темпы роста", подытожил аналитик.

— Автор Heather Somerville, Heather.Somerville@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ