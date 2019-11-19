МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Инициатива по легальной продаже в России "красивых" номеров для автомобилей через портал госуслуг не решит проблему коррупции, но сама идея их реализации на торгах интересная, считают автоэксперты.

По данным "Коммерсанта", министерство экономического развития и МВД согласовали концепцию, которая позволит россиянам покупать "красивые" номера для автомобилей, оплатив пошлину, размер которой пока не установлен, на портале госуслуг. Также авторы проекта обсуждают возможность проведения аукциона на некоторые серии номеров.

"Закон хороший… Будет ли это способствовать сокращению (коррупции – ред.), зависит от того, как эта система будет применяться. Сама аукционная основа – это замечательно, а вот как это дальше будет развиваться – неизвестно", — прокомментировал инициативу руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.

Руководитель ФАР полагает, что на аукционе цены за "красивые" номера будут сравнимы с существующими сейчас на теневом рынке, что снизит уровень коррупции, но в случае госпошлин, пусть и повышенных, номера впоследствии могут перепродаваться.

По мнению координатора общественного проекта "Движение" Андрея Орла, инициатива не решит проблему существования теневого рынка дорогих "красивых" номеров.

"Дело в том, что ценник на такие номера (на теневом рынке – ред.) от 50 тысяч рублей до нескольких миллионов, а повышенная госпошлина будет 20-30 тысяч, скорее всего. Соответственно, если номер стоит 2 миллиона, а его продают за 20 тысяч, то его все равно перепродадут", — заметил Орел.