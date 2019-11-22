МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. АФК "Система" совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) в рамках SPO "Детского мира" продают 23,7% акций ритейлера по цене 91 рубль за бумагу на общую сумму 15,925 миллиарда рублей, говорится в сообщении АФК.

Дисконт к цене закрытия торгов в четверг (93 рубля) составил около 2%.

По итогам сделки доля АФК "Система" в уставном капитале "Детского мира" составит 33,4%, РКИФ – 9,0%, доля акций в свободном обращении (free float) увеличится до 57,6%. АФК получит в результате сделки 12,542 миллиарда рублей и планирует использовать эти средства в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств.

Продающие акционеры также приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней.

Глобальными соорганизаторами и букраннерами сделки выступили Goldman Sachs International, "Сбербанк КИБ", UBS Investment Bank и "ВТБ Капитал".

"Запуская сделку по предложению акций "Детского мира", мы исходили из интересов всех его акционеров в повышении ликвидности акций через увеличение их количества в свободном обращении. Мы считаем, что наши цели достигнуты: благодаря сильным операционным и финансовым показателям компании сделка вызвала большой интерес различных категорий инвесторов в России и в мире. АФК "Система" остается крупным акционером "Детского мира", тем самым подтверждая свою поддержку его стратегии и управленческой команде", — приводятся в сообщении слова президента АФК Андрея Дубовскова.

АФК "Система" и РКИФ планировали провести SPO "Детского мира" в декабре 2018 года, но отменили из-за ареста его акций в обеспечение второго иска "Роснефти" к "Системе". Тогда стороны рассчитывали продать 6,3% акций "Детского мира" новым инвесторам, выручив 4,185 миллиарда рублей. В том числе АФК собиралась продать примерно 5% акций, в результате чего ее доля в ритейлере сократилась бы до 47,1%. Впоследствии "Роснефть" и АФК "Система" пошли на мировую.

Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир", ELC и ABC, а также магазины товаров для животных "Зоозавр". До SPO доля АФК "Система" в ритейлере составляла 52,1% акций, РКИФ — 14%, free float — 33,9%.