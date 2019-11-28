МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг РФ зарезервировал около 5 миллиардов рублей на льготное автокредитование в 2020 году, определит с отраслью время запуска программы, рассказал журналистам глава ведомства Денис Мантуров.

"Мы предусмотрели средства на поддержку автопрома на следующий год — в частности, на лизинг и на льготное автокредитование. Кроме того, у нас есть еще задолженность, которую мы должны закрыть перед банками за предыдущий период по прошлым правилам (льготных программ — ред.). На новый (период — ред.) мы тоже зарезервировали определенный объем средств, вопрос — с какого месяца. Мы будем смотреть на конъюнктуру, советоваться с представителями отрасли. На льготное автокредитование — около 5 миллиардов, если мы говорим о новых кредитах", — пояснил министр.

В сентябре Мантуров говорил в интервью газете "Ведомости", что бюджет потратит в 2020 году около 19 миллиардов рублей на поддержку спроса на машины. В то же время с 1 января в стране возрастает утильсбор, и по самой популярной категории легковых автомобилей — объемом двигателя от 1 до 2 литров — он вырастет на 113%.

Поддержка продаж на авторынке РФ осуществляется через адресные программы, часть из которых ("Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль") работают через льготное автокредитование, а другая часть ("Свое дело" и "Русский тягач") — через льготный лизинг.