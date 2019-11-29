МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Мазда мотор рус" (официальный представитель изготовителя) отзывает 35 801 автомобиль Mazda CX-97 из-за возможных проблем с работой рассеивателя заднего фонаря, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные c 1 марта 2007 года по 29 апреля 2013 года.

"Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что на некоторых автомобилях происходит помутнение рассеивателя заднего фонаря, который из-за этого при включении фонаря стоп-сигнала или заднего габаритного фонаря выглядит белым", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На автомобилях проверят и при необходимости заменят оба задних фонаря модифицированными (при этом автомобиль должен быть оборудован оригинальными фонарями, установленными при производстве). Все работы будут бесплатны для владельцев.