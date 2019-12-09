МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Групнейший производитель легковых автомобилей в России — "АвтоВАЗ" — выкупает у General Motors 50% в GM-Avtovaz. Как сообщает "АвтоВАЗ", таким образом, совместное предприятие станет 100% компанией группы и будет в дальнейшем выпускать автомобили под брендом Lada.

"АвтоВАЗ подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-Avtovaz у американской компании. Совместное предприятие станет 100% аффилированной компанией группы "АвтоВАЗ", — говорится в релизе компании.

Стороны не раскрывают финансовые подробности сделки.

"В рамках соглашения завод, принадлежавший СП, в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet, а в дальнейшем автомобиль получит беджи Lada. Никаких изменений для сотрудников обеих компаний не планируется. Действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами Niva остаются неизменными в течение переходного периода. Также в перспективе компания GM-Avtovaz будет переименована", — отмечается в сообщении.

Ранее ФАС РФ сообщила о том, что одобрила ходатайство "АвтоВАЗа" о покупке 50% СП GM-Avtovaz.

"ФАС России рассмотрела ходатайство акционерного общества "АвтоВАЗ" о приобретении 50% голосующих акций зарегистрированного на территории РФ закрытого акционерного общества "Джи Эм-АвтоВАЗ", а также прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности зарегистрированным на территории РФ закрытым акционерным обществом "Джей Ви Системз", поданное 08.11.2019, и установила, что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции", — говорится в сообщении.