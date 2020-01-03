МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ, Анастасия Сапрыкина. Автокредитование в России с каждым годом набирает обороты — в этом году рынок достигнет рекордного объема в 690 миллиардов рублей, ожидает глава специализирующегося на автокредитах "Русфинанс банка" Сергей Озеров. В интервью агентству "Прайм" он рассказал о том, как часто россияне меняют машины, какие марки машин предпочитают, как выглядит среднестатистический заемщик, а также на сколько вырастут цены на автомобили с нового года и чего стоит ждать от рынка автокредитования в 2020 году.

- Как развивался рынок автокредитования в России в уходящем году? Какие изменения произошли? Какие новые тенденции проявили себя? Как банк заканчивает год?

— Объем рынка автокредитования в России по итогам 2019 года достигнет уровня 680-690 миллиардов рублей, рост составит порядка 15% по сравнению с 2018 годом. И это произойдет несмотря на то, что в штуках продажи новых автомобилей сокращаются: на 3% за 11 месяцев 2019 года.

Тенденцию роста рынка автокредитования на фоне сокращения продаж новых автомобилей можно объяснить двумя причинами. Во-первых, повысилась средняя сумма кредита на новые автомобили из-за роста их стоимости. Данные агентства "Автостат" свидетельствуют, что средняя сумма кредита на новый автомобиль увеличилась за 11 месяцев на 13,7%, до 833 тысяч рублей. Во-вторых, активно развивается рынок кредитования автомобилей с пробегом. За 11 месяцев продажи б/у автомобилей в кредит в России выросли на 38,6%.

Если говорить о "Русфинанс банке", то мы довольны итогами года. Рост продаж наших автокредитов составил 31% за 11 месяцев 2019 года. Это в два раза выше рынка за этот же период. С начала года мы лидируем среди автокредитных банков в России и с большой вероятностью прогнозируем, что к концу декабря выдадим рекордный для всего рынка объем автокредитов.

- Вы сказали, что падают продажи на рынке новых автомобилей, а как дела обстоят с машинами с пробегом?

— На протяжении последних нескольких лет в России ежегодно продается более 5 миллионов автомобилей с пробегом, при этом спрос на автокредиты в этом сегменте активно растет. В "Русфинанс банке" каждый пятый автокредит выдан для покупки б/у автомобиля, в денежном выражении это 12% от общего объема наших выдач автокредитов в 2019 году. Это связано с тем, что средняя сумма кредита на автомобили с пробегом ниже, чем на новые. Данные "Автостата" свидетельствуют, что за 11 месяцев этот показатель увеличился на 6,5% и составил 563 тысячи рублей.

- Озвученные вами тенденции сохранятся в 2020 году или, может, появятся новые?

— Сделать точный прогноз о продажах новых автомобилей пока вряд ли получится. Ряд аналитиков считает, что рост будет нулевым, но ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РоАД) недавно сообщила о возможном снижении продаж на 8% по итогам 2020 года.

В целом, мы не ожидаем роста продаж новых автомобилей, чего нельзя сказать о рынке автокредитования. В будущем году объем выдач автокредитов в России в денежном выражении может увеличиться на 5-7%. Это произойдет, в первую очередь, за счет повышения стоимости автомобилей из-за инфляции и введения утилизационного сбора. Мы увидим дальнейший рост рынка автокредитования б/у, учитывая охлаждение спроса на рынке новых автомобилей. Кроме того, дилеры активно развивают этот сегмент, делают его более цивилизованным за счет программы trade-in.

- На сколько в целом могут вырасти цены на автомобили в 2020 году?

— Мы прогнозируем постепенный рост цен на автомобили в России в 2020 году примерно на 5%.

- Какая сейчас на рынке и в банке средняя ставка по автокредитованию? Успели ли уже в "Русфинанс банке" понизить ставку вслед за последним снижением ставки ЦБ?

— Средняя ставка по кредиту для покупки новых автомобилей на рынке составляет сейчас 12,9%, у нас – 12,8%. Эта цифра уже отражает снижения, которые были в течение этого года. В сегменте автомобилей с пробегом средняя ставка составляет 18,1%, в "Русфинанс банке" – 15,7%.

- Будете в следующем году снижать ставки по автокредитам?

— Все зависит от рынка. В целом, ожидаем, что стоимость фондирования будет снижаться. Что касается средней автокредитной ставки, то она повышалась во втором полугодии 2018 и в начале 2019 года, после чего с марта началось плавное снижение. Мы рассчитываем, что эта тенденция снижения продолжится и в 2020 году.

- Вы могли бы описать среднестатистического заемщика банка, кто это по профессии, по возрасту, место жительства?

— Наш среднестатистический клиент – это 41-летний мужчина. Он имеет двоих детей и работает в качестве менеджера в частной компании. География его проживания не ограничена каким-то определенным регионом.

- Вы планируете наращивать свою сеть в регионах или вам достаточно того, что есть сейчас?

— Одно из конкурентных преимуществ "Русфинанс банка" – широкая географическая диверсификация. Среди приоритетных субъектов можно назвать Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Краснодар, Воронеж, Екатеринбург, Челябинск, но наш бизнес не зависит от продаж в каком-то одном крупном городе или регионе. На данный момент нам достаточно существующей сети. Мы являемся частью банковской группы Росбанк, поэтому анализируем, как лучше представить свои сервисы в каждом городе в зависимости от присутствия Росбанка, наших партнеров и потенциала роста спроса на кредиты.

- Какие марки пользуются наибольшим спросом у россиян?

— Большой объем выдач автокредитов стимулируют госпрограммы. В этом году "Русфинанс банк" выдал 23 тысячи льготных кредитов на сумму около 12 миллиардов рублей, наибольшим спросом пользовались модели от Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda. В целом, больше всего автокредитов наш банк выдает на модели, которые входят в топ-10 продаж на российском рынке новых автомобилей.

- Текущая программа заканчивается в 2020 году, а недавно Минпромторг объявил о новой программе на 5 миллиардов. Вы уже подали заявку на участие?

— На прошлой неделе мы отправили заявку. Сейчас мы ждем официального ответа.

- Сейчас в России пора новогодних праздников. Как изменился спрос на автокредиты в преддверии Нового года? Как часто россияне покупают себе машину в подарок?

— Автолюбители в России в среднем меняют машину один раз в шесть лет. Что касается сезонности, то в ноябре и декабре 2018 года спрос повысился из-за запланированного увеличения НДС. Клиенты покупали машины, чтобы успеть до повышения налога. В 2019 году мы не увидели роста рынка автокредитования в ноябре, но динамика спроса на кредиты "Русфинанс банка" в декабре точно выше, чем в последний месяц осени. Это может быть связано со специальными предновогодними предложениями, которые мы ввели на декабрь.

- В целом по году есть ли периоды высокого спроса?

— Многие откладывают покупку автомобиля до момента возобновления действия госпрограмм льготного автокредитования, когда и реализуется накопленный спрос. Спрос также стимулируют маркетинговые акции от автопроизводителей, которые выводят на рынок новые модели или распродают складские запасы. Это может происходить на протяжении всего года.

- Традиционно банк силен именно в сегменте автокредитования, однако это не единственный вид кредита, который выдает банк. Расскажите, как в течение года менялась динамика на рынке необеспеченных потребкредитов? Действительно ли, в настоящее время идет замедление данного сегмента?

— Рынок POS-кредитов в России достаточно стабилен, его объем – около 400 миллиардов рублей и увеличивается примерно на 5%, или на 20 миллиардов рублей ежегодно. Вместе с тем, как вы знаете, мы приняли решение о выходе из этого сегмента, чтобы сфокусироваться на направлениях с наибольшим потенциалом роста. В соответствии со стратегическим планом мы выделили другие сегменты, где мы хотим расти, – это обеспеченное кредитование, кредиты наличными и кредитные карты.

Если говорить о кредитах наличными, то в 2018 году и первый половине 2019 года этот сегмент показал очень высокий рост: около 50%. Во втором полугодии 2019 рост несколько замедлился. Это, безусловно, было связано с введением с 1 октября Центральным банком ограничения предельной долговой нагрузки заёмщика. В целом, ожидаем, что рост рынка кредитов наличными продолжится, хотя и не столь высокими темпами, учитывая, что многие банки продолжают адаптировать свои процессы и политики к новым требованиям ЦБ.

В сегменте кредитных карт мы наблюдаем высочайшую конкуренцию среди банков и востребованность у клиентов сервиса кешбэк. Сегодня эта опция воспринимается в России как неотъемлемая составляющая современного кредитного продукта. Наши клиенты оплачивают покупки кредитной картой в среднем 9 раз в месяц при среднем чеке 850 рублей и чаще всего делают это в супермаркетах, на АЗС, в торговых центрах. Подобная транзакционная активность явно говорит о том, что кредитная карта вышла из разряда запасного кошелька на "черный день".

- В целом, активно ли россияне берут кредиты перед Новым годом? И насколько в действительности эти заемные средства можно связать с новогодними тратами?

— Наша статистика свидетельствует о повышении продаж потребительских кредитов на 10-15% в декабре. Естественно, мы не спрашиваем, как клиенты планируют потратить заемные средства. Но можно предположить, что за счет кредита оплачиваются масштабные покупки перед Новым годом, завершаются крупные дела в старом году и идет подготовка к празднику. При этом мы отмечаем и рост досрочных погашений кредитов в последний месяц года. Считаем, что многие заемщики планируют начать новый год с "чистого листа", без долговых обязательств.