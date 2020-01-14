МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Продажи автомобилей в России — как новых легковых и коммерческих (LCV), так и легковых с пробегом, по итогам 2019 года пошли на спад, следует из отчетов Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и "Автостата", который подсчитал спрос на подержанные авто.

Так, продажи новых легковых машин и LCV по итогам 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с 2018 годом и составили 1,76 миллиона штук, подсчитала АЕБ. Причем год мог стать еще более провальным, если бы не продажи в декабре, которые в преддверии очередной индексации утильсбора выросли на 2,3% в годовом выражении — до 179 тысяч штук, следует из данных ассоциации. Рынок легковых машин с пробегом также показал снижения — хотя и куда меньшее, чем новых — он сократился за 2019 год на 0,4% и составил 5,405 миллиона машин, свидетельствуют данные "Автостата".

ПОЗИЦИЯ АЕБ

По словам главы комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, 2019 год оказался труднее, чем ожидалось — спад в первой половине года был ожидаемым после увеличения НДС с 18% до 20%, но надежды на восстановление во второй половине года не оправдались. Спрос оставался слабым весь год, несмотря на его существенное стимулирование со стороны дистрибьюторов и дилеров, подчеркнул он.

"С одной стороны, экспорт и интеграция в цепочки поставок мировых производителей заявляются в качестве приоритетных, а с другой стороны, принимаются меры по дальнейшему усилению нетарифной защиты рынка и развитию преференциальных условий для локализованных производств", — рассуждает он.

Шрайбер отметил, что утилизационный сбор не только не позволяет воспользоваться новыми возможностями доступа на рынок для импортеров, но и ведет к дополнительным издержкам для локализованных игроков, а чрезмерные требования по локализации делают экономически нецелесообразным применение новейших технологий.

"Вопреки оптимистичным прогнозам прошлого, размер российского автомобильного рынка остается небольшим — ниже своего потенциала. В свете продолжающегося падения рынка новых автомобилей ситуация не будет благоприятной для некоторых участников. Необходима активная государственная поддержка спроса в 2020 году", — подчеркнул глава комитета.

ПРОДАЖИ НОВЫХ МАШИН

Традиционно на российском рынке новых легковушек и LCV лидирует "АвтоВАЗ" — с долей 20,6% рынка — его продажи вопреки общему негативному тренду подросли, но всего на 1%, до 362,36 тысячи машин. Расположившаяся на втором месте Kia снизила продажи на те же 1%, до 225,9 тысячи штук, "в ноль" по итогам года сыграла Hyundai, продав 178,8 тысячи машин, на 6% вырос Renault — до 145 тысяч машин, причем такой скачок обеспечили в основном продажи декабря: компания отобразила рост на 98% за последний месяц 2019 года, продав 16 тысяч машин. В чем именно причина такого скачка, глава Renault в России Ян Птачек объяснить затруднился.

Оставшиеся лидеры продаж — Volkswagen и Toyota — снизили объемы на 2% и 5%, до 104,4 и 103,6 тысячи проданных машин по итогам года соответственно.

Отличились в ушедшем году китайские бренды — у одного Changan продажи взлетели на немыслимые 4662% — с 13 до 619 проданных машин. У остальных производителей из Поднебесной рост не такой впечатляющий, но и база была повыше — Geely плюс 127%, до 1,45 тысячи машин, Chery плюс 33%, до 831 машины, Haval, наконец. открывший летом свой завод под Тулой вырос на 308%, до 2,27 тысячи проданных автомобилей, свидетельствует статистика АЕБ.

РЫНОК Б/У

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", в 2019 году объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 5,4 миллиона штук, что на 0,4% меньше, чем в 2018 году. Первенство здесь также принадлежит отечественной марке Lada, на долю которой в 2019 году пришлась почти четверть от общего объема перепродаж, что в количественном выражении составляет 1,347 миллиона машин и на 3,4% ниже показателя годичной давности.

Далее в рейтинге располагается японская Toyota, чей показатель в 2019 году составил 597,6 тысячи штук, что на 0,8% ниже показателя за прошлый год. В тройку лидеров вошел также другой бренд из Японии — Nissan, перепродажи которого выросли на 0,7%, до 303,9 тысячи штук. В топ-5 также попали корейские марки Hyundai (284,6 тысячи штук) и Kia (265 тысяч штук), рост составил 5,1% и 9,7% соответственно.