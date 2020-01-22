МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Мировой автомобильный сектор в 2020 году будет находиться под давлением низкого спроса, ужесточения стандартов выброса выхлопных газов и неопределенности в торговле, полагает агентство Fitch.

Агентство отмечает, что финансовые и кредитные показатели автопроизводителей остаются стабильными. К тому же, они улучшились с момента кризиса автомобильного сектора в 2008-2010 годах. При этом некоторые компании демонстрируют большую устойчивость в условиях изменяющихся условий авторынка, а некоторые — более уязвимы.

"Согласно мнению Fitch Ratings, снижение спроса, ужесточение стандартов выброса выхлопных газов и неопределенность в торговле могут изменить траекторию развития автомобильного сектора, а также оказать давление на рентабельность и поток денежных средств", — говорится в релизе агентства.

Fitch ожидает циклического сокращения продаж автомобилей в Европе и США, на которое также окажут негативное влияние новые требования к выбросам, производимых автомобилями. "Электромобили, как правило, менее выгодны, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания, но автопроизводители должны увеличить продажи электрокаров, чтобы соответствовать европейскому правилу о выбросах", — сообщает агентство.

Торговый конфликт США и Китая продолжит оказывать давление на автосектор, так как подписание первой части торгового соглашения не окажет влияния на развитие отрасли.

Fitch полагает, что автоконцерн General Motors находится в более выгодном положении, чем Ford, который проходит процесс реструктуризации. При этом высокий уровень ликвидности обеспечивает Ford хорошую гибкость. Агентство также ожидает улучшения бизнес-профилей Fiat Chrysler и Peugeot в результате слияния компаний. Рентабельность и генерирование денежного потока Renault, наоборот, ухудшаются из-за снижения дивидендов Nissan.