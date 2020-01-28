МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Прекращение авиасообщения с Китаем – мера неоднозначная. Вероятность ее принятия по-разному оценивают эксперты, опрощенные агентством "Прайм".

С просьбой о приостановке авиасообщения с Китаем к Росавиации во вторник, 28 января, обратилось Общероссийское объединение пассажиров.

"Общероссийское объединение пассажиров просит вас принять решение о приостановке авиасообщения с Китаем, а также принять перечень рекомендаций к компаниям в части эвакуации наших граждан, находящихся в китайском Ухане, в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV", — говорится в письме организации.

Ряд авиакомпаний (Nordwind, Azur Air) и туроператоров (Anex Tour, Tez Tour) уже приостановили полеты в Китай.

Представители российского посольства в Китае рассказали о том, что более 150 россиян, которые сейчас находятся в Ухане, пока вывезти невозможно, так как процедура вывоза иностранцев из провинции не утверждена властями.

У граждан, которые находятся в других частях Китая, проблем с выездом нет.

Позже Ростуризм опубликовал сообщение, в котором говорится, что все российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля 2020 года.

"По уточненным данным, в Китае находится 5604 организованных туриста из России", — говорится в сообщении.

СТОИТ ЛИ ЛЕТАТЬ

Сейчас имеется недостаточно аргументов для прекращения авиасообщения, убеждена исполнительный директор Альянса Туристических Агентств Наталия Осипова. Китай уже принял все меры предосторожности, чтобы замедлить темпы распространения коронавируса. Туристический обмен между Россией и КНР приостановлен, с эвакуацией российских граждан вопрос решается, все под контролем. То есть, российских туристов в Хайнане больше не будет на основании рекомендаций Роспотребнадзора.

Экономические же связи с Китаем, по мнению Осиповой, разорвать невозможно. Она убеждена, что деловые поездки в КНР не прекратятся, несмотря на угрозу коронавируса.

Иначе считает старший преподаватель кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Соболев. По его мнению, приостановку авиасообщения с Китаем вполне можно допустить. Он поясняет, что авиасообщение с Китаем уже приостановили отдельные страны и ряд крупных авиаперевозчиков. В ближайшее время должно быть принято решение о приостановке авиасообщения, причем инициатором может выступить как российская, так и китайская сторона.

"Как долго может продлиться потенциальная приостановка авиасообщения — неизвестно. Это будет напрямую зависеть от того, удастся ли китайским учёным предотвратить распространение смертельного вируса", — считает Соболев.

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС БЕЗ КИТАЯ

Снижение объемов перевозок в случае приостановки авиасообщения может крайне негативно отразиться на работе российских авиакомпаний, которые и без того получили рекордный убыток по итогам 2019 года, отмечает Соболев. Он добавляет, что приостановка полётов повлечёт неисполнение договорных обязательств, и возврат денежных средств пассажирам за приобретённые билеты, и как следствие, недополучение доходов авиаперевозчиками.

Под угрозой может оказаться и потребрынок. По мнению Соболева, поиск альтернативных способов доставки продукции из Китая может повлечь для ряда компаний увеличение расходов на формирование запасов, а усложнение технологии доставки может привести к повышению рисков, что в итоге отразится на цене товаров.