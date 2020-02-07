МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Средний размер автомобильного кредита в России по итогам 2019 года составил 787,2 тысячи рублей, увеличившись на 6,4% по сравнению с прошлым годом, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным 4000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2019 году средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 787,2 тысячи рублей. По сравнению с 2018 годом данный показатель увеличился на 6,4% (в 2018 году — 739,8 тысячи рублей)", — говорится в сообщении.

По данным бюро, в 2019 году средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика, получившего автокредит, находился на уровне 712 баллов (минимальное значение – 300 баллов, максимальное — 850 баллов). В целом данный показатель выше средних значений по системе розничного кредитования и означает, что получить автокредит могут заемщики достаточно хорошего кредитного качества.

В 2019 году самый большой средний размер выданных автокредитов среди регионов РФ был отмечен в Москве (1,146 миллиона рублей), Московской области (980,9 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (962,2 тысячи рублей), Краснодарском крае (891,0 тысячи рублей), а также в Ханты-Мансийском АО (881,5 тысячи рублей).

При этом самую серьезную динамику роста среднего размера выданных автокредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам автокредитования) в 2019 году продемонстрировали Башкирия (+10,9%), Ставропольский край (+10,5%), Оренбургская область (+10,2%), Санкт-Петербург (+9,8%), Рязанская область (+9,7%) и Москва (+9,5%). Единственными регионами из топ-30 по объемам автокредитования, в которых средний размер кредита на покупку авто снизился, стали Кемеровская (-31%) и Новосибирская (-2,3%) области.

"В 2019 году темпы роста среднего размера автокредитов были весьма умеренными. Кроме удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, на увеличение среднего размера автокредита оказывает влияние и значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. В настоящее время они стараются кредитовать, прежде всего, тех граждан, чей показатель долговой нагрузки (ПДН) и персональный кредитный рейтинг (ПКР) находятся на приемлемом уровне. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к кредитам на покупку более дорогих и качественных автомобилей", — прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.