МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Вспышка коронавируса окажет давление на автомобильный сектор в текущем году из-за вероятного снижения продаж новых автомобилей в Китае и возникновения перебоев с поставками по всему миру, сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

"Вспышка коронавируса может привести к снижению продаж новых автомобилей в Китае и перебоям в глобальных цепочках поставок, что усугубит проблемы автомобильного сектора в 2020 году", — полагает агентство. Fitch отмечает, что распространение коронавируса не окажет значительного влияния на кредитные показатели компаний в том случае, если вспышка окажется недолгой и ее влияние продлиться в течение следующих нескольких месяцев.

Наибольшее давление на сектор, по мнению агентства, окажет снижение продаж новых автомобилей. Китай является крупнейшим в мире рынком новых автомобилей, количество продаж на котором составляет 30% от мировых продаж. Fitch ожидает начала восстановления продаж новых автомобилей в стране в апреле с последующим ускорением во втором полугодии 2020 года.

При этом агентство отмечает, что это не единственный фактор, который окажет давление на автомобильный сектор. Перебои с поставками, возникшие из-за приостановки производства автомобилей и комплектующих на китайских заводах, продлятся до конца февраля-начала марта и начнут восстанавливаться во втором полугодии текущего года.

На территории Европы наибольшему риску подвержены немецкие автопроизводители, которые пострадали от снижения объема продаж на китайском рынке. Как отмечает Fitch, Daimler и BMW получают около 40% прибыли от продаж в КНР.

Американские автопроизводители Ford и General Motors (GM) также окажутся под влиянием коронавируса в первом полугодии текущего года. В 2019 году на долю Китая приходилось около 40% продаж Ford. GM, в свою очередь, производит несколько моделей автомобилей на предприятии в провинции Хубэй.