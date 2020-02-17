МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Выпуск легковых автомобилей в России в январе снизился на 16,5% по сравнению с январем прошлого года, до 94,1 тысячи машин, говорится в сообщении Росстата.

По сравнению с декабрем производство снизилось на 19,1%, также следует из этой статистики.

Кроме того, выпуск в РФ автобусов массой до 5 тонн в январе снизился по сравнению с аналогичным периодом предшествовавшего года на 3,1%, до 622. А по сравнению с декабрем показатель упал на 75,5%.

Зато выпуск автобусов массой более 5 тонн в январе в годовом выражении вырос на 17,3% — до 529 единиц. Но по сравнению с декабрем показатель обвалился на 74,1%, говорится в сообщении Росстата.

Выпуск грузовиков за обозначенный период снизился на 12,4%, до 3,7 тысячи машин. По сравнению с декабрем этот показатель упал на 74%, также говорится в статистике ведомства.

При этом, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых машин и LCV в январе в России выросли на 1,8% в годовом выражении — до 102,1 тысячи штук.