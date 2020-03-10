МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" из-за ослабления рубля рассматривает возможность корректировки цен на машины и приветствовал бы более расширенные меры поддержки авторынка со стороны правительства РФ для смягчения последствий этой ситуации, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.

Рубль ослабляется после того, как цены на нефть в понедельник обваливались на 30%. Торги в России открылись во вторник после выходного предсказуемым скачком: доллара почти до 73 рублей, евро – до 85 рублей. Однако на фоне мер властей РФ и общего отскока мировых рынков скорректировался и рубль и сейчас за доллар дают около 72, за евро — 82.

"АвтоВАЗ" внимательно следит за развитием макроэкономической ситуации – снижением цен на нефть, колебаниями курса рубля и стоимости сырья. Мы оцениваем эту ситуацию как негативную для российской автомобильной промышленности, и для "АвтоВАЗа" в частности…. "АвтоВАЗ" приветствовал бы еще более расширенные меры поддержки автомобильного рынка со стороны российского правительства для смягчения последствий этой ситуации", — сообщил официальный представитель компании.

"Сегодня "АвтоВАЗ" является одним из наиболее локализованных производителей в России, но все же на компанию оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах США…. Исходя из развития ситуации, компания рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию", — добавил собеседник агентства.