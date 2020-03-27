МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Автопроизводитель Toyota Motor Corp. хочет получить кредитную линию на 1 триллион иен (9 миллиардов долларов) у японских банков Sumitomo Mitsui Banking Corp. и MUFG Bank, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников, автопроизводитель стремится обеспечить себе достаточные объемы доступных денежных средств с учетом ситуации с коронавирусом.

"Мы постоянно оцениваем наши потребности в финансировании. На данный момент ничего не решено касательно этих сообщений", — в то же время сказал агентству представитель Toyota Кенсуке Ко (Kensuke Ko).

В четверг рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Toyota Motor до уровня "А1" с "Аа3" из-за ситуации с коронавирусом.

Toyota планирует с 3 апреля приостановить производство на семи производственных линиях на пяти заводах в Японии. Автопроизводитель также приостановил работу на заводе в Индии после того, как правительство попросило жителей оставаться дома. Кроме того, компания приостановила производство в Северной Америке, во Франции, Великобритании, на Филиппинах и в Бразилии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончались.

В Японии к пятнице выявлено 1402 случая заражения внутри страны и 712 случаев заражения на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Всего заболевших 2114 человека, скончались 57 человек, 960 человек выздоровели и выписались из больниц.