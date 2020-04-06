МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Официальный представитель изготовителя Mazda на российском рынке ООО "Мазда Мотор Рус" отзывает 9040 автомобилей в России из-за возможных проблем с дневными ходовыми огнями (ДХО), сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили марки Mazda CX-5, реализованные с 17 марта 2015 года по 15 сентября 2016 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможное мерцание или прекращение работы передних светодиодных дневных ходовых/габаритных огней на некоторых автомобилях во время движения. Это может привести к тому, что другие участники дорожного движения и пешеходы не будут иметь полной возможности заметить автомобиль с указанной неисправностью, особенно в условиях пониженной освещенности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на транспортных средствах будет произведена проверка работы передних светодиодных дневных огней, дата производства и серийные номера фар. Отмечается, что в зависимости от полученных данных могут потребоваться ремонт или замена неисправных деталей.

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машины в ближайший дилерский центр для ремонта. Все работы будут бесплатными для владельцев.