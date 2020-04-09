МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Ситуация с пандемией привела к сокращению доходов россиян и, как следствие, к росту просроченной задолженности почти во всех сферах кредитования. Автокредиты не стали исключением: объем просрочки по ним в I квартале 2020 года увеличился на 4%. Эксперты предполагают, что такое положение дел сохранится надолго. Частично компенсировать негативные тенденции могут меры правительства по поддержке населения, в том числе и кредитные каникулы, однако все еще не ясно, кто может претендовать на эти послабления.

Объем дефолтной задолженности по автокредитам за январь-март этого года вырос на 4%, до 52 млрд рублей по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет газета Известия со ссылкой на совместное исследование бюро кредитных историй "Эквифакс" и ассоциации коллекторов НАПКА, .

По данным агентства Автостат, по итогам прошлого года в кредит было продано 44% новых легковых автомобилей. При этом объем заявок на автокредиты вырос по отношению к 2018 году, а уровень одобрения на протяжении всего года снижался.

В прошлом году средняя сумма автокредита выросла почти на 10% и достигла исторического максимума в 769 тысяч рублей, банки выдали россиянам на покупку машин рекордные 615 млрд рублей.

КОРОНАВИРУС — ВИНОВНИК ПРОСРОЧЕК

Ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков уверен, что рост просрочек по автокредитам связан с текущим коронавирусным кризисом, который привел к ряду ограничительных мер социального взаимодействия и приостановке работы многих организаций.

"Соответственно, снижение доходов населения — это главная причина того, что растёт временная, или долгосрочная неплатёжеспособность. Вероятно, что такое положение дел сохранится на достаточно продолжительное время", — считает он.

В связи с нестабильностью рубля, падением цен на нефть и эпидемией короновируса проблемы в сфере автокредитования обострились, соглашается автомобильный обозреватель Егор Васильев.

Последние несколько лет наряду с фактическим и постоянным падением уровня доходов населения цены на автомобили демонстрировали стабильный и непрерывный рост. Это приводило к вполне очевидному результату — снижению продаж. Чтобы компенсировать этот эффект, автопроизводители использовали собственные финансовые инструменты: кредитные программы, в том числе и с остаточной стоимостью, лизинг, автомобиль по подписке и прочее. Причем, зачастую использовались привлекательные минимальные ставки кредитования.

Однако в связи с коронавирусом текущие доходы населения сократились, а часть вообще осталась без источников доходов. "В большей степени эта тенденция проявилась в крупных городах, где количество людей, занятых в сфере обслуживания, крайне велико — именно эта категория граждан активно использует кредитные инструменты для приобретения машин", — говорит он.

По мнению эксперта, на фоне того, что никто точно не знает, когда закончится пандемия, люди начинают определять для себя приоритетные направления использования личных финансов, а обслуживание кредита в эти направления может и не попадать. В результате падения поступлений от кредитных программ банки, защищая свою финансовую стабильность, начинают пристальнее рассматривать заявки, снижая процент одобрения.

По словам замдиректора "Автостата" Сергея Удалова, в агентстве прогнозировали снижение рынка новых автомобилей еще до резкого повышения курса валют и начала пандемии коронавируса. Для этого по итогам прошлого года уже сформировались базовые причины, в первую очередь — прекращение роста реальных доходов.

"Значимое снижение цены нефти, рост курса валют, эпидемия пандемии и влияние ее на экономику вкупе приведут к более значимому падению рынка, чем мы полагали в начале года", — отметил он.

Cнижение уровня одобрения заявок на автокредиты в прошлом году говорит о том, что банки уменьшали аппетиты к риску в этой сфере кредитования. В 2019 году банки продолжили развивать кредиты на автомобили с пробегом, доля таких кредитов выросла до 26% в общем объеме автокредитов.

"Как раз эти кредиты являются более рискованными для банков, но потенциал развития на этом рынке — гораздо более значимый для банков, так как объем рынка в 3 раза выше, чем рынка новых автомобилей", — отметил эксперт.

ГИБКИЙ ПОДХОД

По оценкам Удалова, после мартовского роста рынок новых автомобилей в апреле упадет на 70-90%, затем будет небольшой всплеск после снятия режима самоизоляции до тех пор, пока не будут распроданы остатки машин по старым рублевым ценам, но это не более, чем один месяц. Затем последует его значимое падение, пока не поднимутся цены на нефть и не начнет нормально работать экономика страны, уверен он.

При этом у банков будет интерес работать на этом рынке, сохранять платежеспособных клиентов, стимулировать более быструю смену ими автомобиля, более жестко подходить к одобрению новых кредитов, но в то же время развивать кредитование автомобилей с пробегом и индивидуальную работу с клиентами, а также развивать кредитование автомобилей с пробегом и новых автомобилей за счет программ с гарантированным обратным выкупом автомобиля.

Частично компенсировать негативные тенденции могут меры правительства по поддержке населения, включая кредитные каникулы, однако пока остаётся неясным, кто и в каком объеме может претендовать на такие кредитные послабления, отмечает Кочетков.

"В конечном итоге все будет определяться длительностью ограничительных мер. Если ситуация затянется еще на 1-1,5 месяца, то для рынка автомобилей это будет почти катастрофой. Если же ограничительные меры начнут сниматься в ближайшее время, а бизнес постепенно возвращаться к нормальной работе, то провал продаж в апреле на 20-30% будет временным", — говорит он.

Некоторые компании начали активнее продвигать продажи через интернет, что снижает издержки и повышает потребительскую активность в условиях ограничений на социальное взаимодействие. Возможно также и сокращение предложения по модельному ряду с увеличением поставок более дешёвых автомобилей, чтобы соответствовать реальному спросу.

По мнению Васильева, падение притока денежных средств в автоиндустрию создает дополнительный фактор давления на дилеров и автопроизводителей.

"В сложившейся ситуации от автопроизводителей потребуется более гибкий подход и, возможно, создание новых финансовых инструментов уже не для оживления рынка, а для его поддержания на плаву до тех пор, пока кризис не закончится", — уверен он.

Никита Рябинин, глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group также допускает появление новых финансовых продуктов. “Вероятно, будет акцент на разные программы рефинансирования по уже имеющимся кредитам, чтобы помочь заемщикам расплатиться с долгами. Скорее всего, появятся и новые продукты автокредитования, которые будут учитывать падение реальных доходов населения: пониженные ставки, больший срок выплат или иные комфортные для заемщиков условия”, — сказал он.