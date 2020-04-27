МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. ВТБ и компания "Рольф" провели в Москве онлайн-сделку с автокредитом, сообщила пресс-служба банка в понедельник.

"ВТБ провел первую в России онлайн-сделку по покупке автомобиля в кредит. Пилот состоялся в Москве. Находясь дома, клиент дистанционно выбрал автомобиль, получил одобрение по кредиту, провел сделку и приобрел автомобиль у компании "Рольф"", — говорится в сообщении.

В настоящее время проект пилотируется в Москве и будет доступен клиентам ВТБ. "До конца года мы планируем масштабировать новый сервис на всю страну и надеемся, что он будет востребован и после завершения режима самоизоляции", – отметил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников.

В конце января ВТБ сообщил о запуске автомобильного маркетплейса. На сайте клиентам представлен каталог, который объединяет более 16 тысяч новых автомобилей 47 марок.