МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Общий объем выдачи кредитов на покупку автомобиля в прошедшем квартале вырос в стране на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 142,9 миллиарда рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Банки при этом выдали 161 тысячу автокредитов, что на 13% больше, чем в первом квартале прошлого года. А средняя сумма автокредита составила 885 тысяч рублей против 817 тысяч годом ранее. Средний срок кредита также вырос — до 49 месяцев с 45 месяцев в первом квартале 2019 года.

При этом, по сообщению ОКБ, в апреле из-за закрытия автосалонов выдачи новых кредитов резко сократились.

"Ситуация в автокредитовании резко изменилась с момента введения режима самоизоляции – из-за недоступности автосалонов выдачи в первую неделю карантина почти полностью остановились, но в следующие две недели отчасти восстановились. В среднем выдачи в апреле сократились в семь-восемь раз по сравнению с мартом", — цитирует пресс-служба бюро своего генерального директора Артура Александровича.

Он также отметил, что сейчас заемщики продолжают брать автокредиты, вероятно, опасаясь роста цен на автомобили из-за ослабления рубля.

В пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам года уровень автокредитования в стране может упасть на величину до 10%.