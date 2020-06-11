МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Сбербанк открыл Ульяновскому автомобильному заводу (входит в Sollers Вадима Швецова) кредитную линию на 3 миллиарда рублей в рамках госпрограммы поддержки системообразующих предприятий, говорится в сообщении банка.

"Сбербанк открыл Ульяновскому автомобильному заводу кредитную линию на 3 миллиарда рублей в рамках госпрограммы поддержки системообразующих предприятий. Кредитные средства будут направлены на выплату зарплаты, закупку сырья, материалов и комплектующих и другие обязательные платежи", — отметили в банке.

Сбербанк в конце апреля сообщил, что присоединился к программе кредитования системообразующих предприятий на пополнение оборотных средств. Кредиты в рамках программы выдаются на срок до года по ставке не выше 5%. Размер кредита ограничен среднемесячной выручкой заемщика, уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли, но не может превышать 3 миллиарда рублей.