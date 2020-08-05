МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Создать легальный рынок бывших в употреблении автомобильных запчастей в России предложили в Совете Федерации, пишет газета "Известия".

Верхняя палата парламента рекомендовала Минпромторгу разработать новую программу утилизации машин. В частности, речь идет о двигателях, коробках передач и некоторых других частях.

"Предлагается не только вновь ввести скидки для россиян, которые покупают новую машину и отдают взамен старую, но и позволить переработчикам торговать б/у деталями — после экспертизы их качества", — говорится в материале издания.

Как прокомментировали участники рынка, это даст возможность создать в стране легальную альтернативу новым запчастям, что в свою очередь позволит экономить владельцам машин при ремонте до 50% суммы.

Бывшие в употреблении запчасти, пишет издание, в отличие от непроверенных, могут гарантировать их работоспособность и безопасность.

Напомним, что в России в настоящее время введен запрет на продажу запчастей снятых с учета автомобилей.

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