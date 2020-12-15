МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" отмечает рост числа запросов от поставщиков товаров на повышение цен на полке, однако компания постоянно ведет работу над сдерживанием роста стоимости продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Магнита".

"Магнит" заинтересован в стабильном уровне цен. Компания постоянно ведет работу над сдерживанием роста стоимости товаров на полке и держит наценки на социально значимые товары на минимальных и даже нулевых уровнях. В последнее время наблюдалось увеличение числа запросов от поставщиков на повышение цен на полке", — рассказали в ритейлере.

"В связи с этим решение правительства включить в механизм сдерживания цен на базовые товары производителей и других участников товаропроводящей цепи обеспечивает условия для достижения поставленной задачи", — добавили в компании. "Магнит" в третьем квартале увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,7 раза

Правительство на этой неделе объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, производители и торговые сети должны до 20 декабря заключить соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Источники РИА Новости сообщили, что подписание соглашений ожидается в среду, 16 декабря.

Согласно постановлению правительства, соглашения заключаются Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС с производителями и поставщиками сахара и подсолнечного масла, а также с торговыми сетями.

"Как и ранее, торговые сети будут стараться максимально сдерживать рост цен и не допускать резких изменений цен на полке. На социально значимые товары торговые сети устанавливают минимальную наценку, а целый ряд таких товаров реализуется по цене ниже закупочной", — указали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети).

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