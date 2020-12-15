МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Сотовый оператор "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") обеспечил полное покрытие связью стандарта 4G (LTE) на всех станциях московского метро. Помимо этого, завершаются работы по наладке связи в тоннелях, сообщил журналистам гендиректор компании Александр Торбахов.

"Сейчас я могу сказать, что по состоянию на сегодня все станции абсолютно оснащены сервисом LTE (это буквально на днях случилось) и больше половины тоннелей. В некоторых тоннелях работы завершаются и будут завершены в самом начале 2021 года. Мы видим очень хороший прием со стороны клиентов, трафик сразу растет многократно", — сказал Торбахов. Власти Москвы уточнили, закроют ли метро в новогоднюю ночь

Он отметил, что обеспечение доступа к услугам связи в московском метро было для компании "очень болезненной темой".

"Когда-то было принято решение не строить в метро тот сервис, который построили наши конкуренты. Это, конечно, была ошибка. Огромное количество москвичей каждый день пользуется метрополитеном, и отсутствие там качественного сервиса, конечно, било по нашим позициям", — признал глава "Вымпелкома". "Метровагонмаш" поставит в московское метро 1360 вагонов за 135,4 млрд рублей

Как уточнили РИА Новости в компании, по итогам ноября 2020 года "Билайн" увеличил свою инфраструктуру в метро в 3 раза по сравнению с декабрем 2019 года и построил более 1000 новых базовых станций в подземке.

"Полностью работы по организации непрерывного доступа в LTE на всей территории московского метро планируется завершить до конца первого квартала 2021 года", — сказали в компании.

Для предоставления стабильного сигнала "Билайн" оптимизировал частотный ресурс в сети 4G, благодаря чему удалось добиться равномерного и качественного покрытия для оказания непрерывного сервиса во время движения клиентов в метро. ДМЗ в 2012 году изготовил семь электропоездов для интермодального сообщения

Пиковая скорость загрузки контента со смартфона теперь может составлять до 300 Мбит/с, что позволяет загружать видеофайлы в высоком качестве, смотреть фильмы и сериалы онлайн, общаться по видеосвязи в дороге.

Сеть "Билайна" в метро построена на оборудовании, поддерживающем расширение до стандарта 5G. Техническое решение позволило создать бесшовную сеть в метро и в городе, что обеспечит отличное качество связи для всех абонентов "Билайна".

По данным "Билайн.Аналитика", мобильный трафик в метро продолжает расти – по итогам ноября 2020 года пользователи "Билайна" скачали в 2,5 раза больше контента по сравнению с ноябрем прошлого года. "Уже 93% клиентов компании во время поездок в метро активно используют мобильный интернет для просмотра видео, общения в социальных сетях и прослушивания музыкальных композиций", — уточнили в компании.

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