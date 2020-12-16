МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Вкусы угонщиков автомобилей этой осенью не изменились: как и ранее, модели корейских и японских брендов Kia, Hyundai и Toyota занимают первые строчки у большинства опрошенных РИА Новости страховщиков. Названы наиболее часто угоняемые автомобили

В частности, такие лидеры в статистике у "РЕСО-Гарантии", "Страхового дома ВСК" и МАКС. Toyota и Kia также фигурируют у "Согласия". Кроме того, страховщики назвали среди угоняемых премиальную японскую марку Lexus и еще одного "японца" — Mitsubishi.

В то же время в наблюдениях страховщиков есть и неожиданности. Так, например, если в "Страховом доме ВСК" одной из самых угоняемых моделей осени назвали Toyota Camry, то в МАКС с удивлением зафиксировали, что угоны этих седанов за последние три месяца обнулились. Нулевые показатели МАКС отметил и по кроссоверам Hyundai Tucson, которые тоже были популярны у злоумышленников.

"Важно отметить, что в России по каско застрахованы порядка 4 миллионов автомобилей, включая грузовые. По данным ГИБДД, в год около 20 тысяч автомобилей угоняются, а согласно статистике Банка России, страховщики ежегодно выплачивают компенсации по угону примерно 6,5 тысячи автомобилей", — прокомментировал директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании "Согласие" Андрей Ковалев.

Таким образом, только треть угоняемых у россиян автомобилей застрахована, приходит к выводу эксперт. По его словам, частота угонов застрахованных автомобилей в среднем по рынку составляет 0,16%.

Ковалев также указал, где опаснее всего оставлять машину: на парковках крупных торговых центров, рядом с промышленными зонами и в спальных районах. Ссылаясь на данные МВД, он добавил, что преступники предпочитают угонять машины у домов в ночное время, а у ТЦ – днем. Чаще всего они взламывают замки дверей и замок зажигания, разбивают боковое стекло или используют для угона радиоэлектронные средства.

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