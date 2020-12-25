МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Более 256 тысяч машин было продано в России за 11 месяцев 2020 года с господдержкой, в основном по программе льготного автокредитования, следует из сообщения Минпромторга РФ.

"За 11 месяцев 2020 года при государственной поддержке спроса в России было продано в общей сложности более 256 тысяч автомобилей, 199,3 тысячи автомобилей по программе "Льготного автокредитования" (объем государственной поддержки составил 20,7 миллиардов рублей)", — говорится в сообщении. СМИ узнало о планах Apple произвести собственный автомобиль к 2024 году

В том числе 52 тысячи авто — по программе "Льготный лизинг" (объем господдержки – 12,5 миллиарда), из них 10,6 тысячи — по программе "Доступная аренда" (объем господдержки – 2,36 миллиарда) и 41,4 тысяча авто по программе "Льготный лизинг" при объеме господдержки 10,14 миллиарда рублей, а также 5,1 тысячи автомобилей по программе субсидирования газомоторной техники (объем господдержки – 1,28 миллиарда рублей), подсчитал Минпромторг.

"Мы заканчиваем год с результатами по господдержке спроса на легковые авто, которые вселяют оптимизм. Программы пользуются популярностью, это можно наглядно видеть по увеличивающимся от месяца к месяцу продажам с господдержкой. В наших планах на будущий год продолжить эти программы", – отметил замглавы ведомства Александр Морозов.

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в ноябре 2020 года выросли на 5,9% в годовом выражении — до 157 580 единиц, в январе-ноябре в России было продано 1,346 миллиона таких машин — на 10,3% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

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