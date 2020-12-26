МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Найден способ избежать примерзания автомобильных "дворников" к лобовому стеклу, сообщает издание "Автовзгляд".

Современные авто часто оборудованы подогревом зоны нахождения "дворников", но для владельцев старых машин проблема примерзания сохраняет актуальность. Специалисты выяснили, что помочь может силиконовое масло ПМС-200. Масло имеет более концентрированный состав, чем традиционная силиконовая смазка. Оно позволяет забыть о замерзании щеток более чем на неделю. Российских автомобилистов ждет важное нововведение в 2021 году

Сообщается, что средство не только помогает избежать обледенелости, но защищает от износа уплотнители, пыльники и другие резиновые элементы.

Для гарантии эффекта важно обработать маслом ПМС-200 все детали конструкции стеклоочистителей и зону их работы.

Многие автовладельцы, чтобы не допустить примерзания, поднимают щетки, что нередко заканчивается кражей чистящих элементов. Помимо этого, регулярное поднятие "дворников" на время стоянки приводит к растяжению пружины, ускоряя выход из строя механизма щеток.

Другие оставляют "дворники" в исходном положении, что чревато примерзанием. Попытки отодрать щетки от стекла кончаются порчей резинок.

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