МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в России за неделю с 21 по 27 декабря выросла на 6 копеек, до 45,91 рубля за литр, цена на дизтопливо также увеличилась на 6 копеек — до 48,74 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата. Россия нескоро откажется от бензина, но должны быть альтернативы

В том числе, по данным статистического ведомства, на 28 декабря средние розничные цены бензина марок Аи-92 и Аи-98 выросли на 5 копеек и 14 копеек соответственно, составив 43,28 и 53,55 рубля. Бензин Аи-95 в среднем подорожал на 6 копеек, до 47,04 рубля.

Рост цен на автомобильный бензин отмечен в 35 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Красноярске и Ханты-Мансийске – на 0,5%. Снижение цен на бензин автомобильный было отмечено в пяти центрах субъектов России, более всего — в Симферополе и Севастополе (на 0,7% и 0,6% соответственно).

В Москве за отчетный период цены на бензин выросли на 0,2%, Санкт-Петербурге – на 0,4%.

Читайте также:

В "Ситимобил" рассказали о ценообразовании в новогоднюю ночь