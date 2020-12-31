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Бензин и дизельное топливо подорожали за неделю на шесть копеек
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Средняя розничная цена на бензин в России за неделю с 21 по 27 декабря выросла на 6 копеек, до 45,91 рубля за литр, цена на дизтопливо также увеличилась на 6 копеек — до 48,74... ПРАЙМ, 31.12.2020
дизельное топливо, цены на бензин, бензин, новости, экономика, бизнес, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в России за неделю с 21 по 27 декабря выросла на 6 копеек, до 45,91 рубля за литр, цена на дизтопливо также увеличилась на 6 копеек — до 48,74 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.
В том числе, по данным статистического ведомства, на 28 декабря средние розничные цены бензина марок Аи-92 и Аи-98 выросли на 5 копеек и 14 копеек соответственно, составив 43,28 и 53,55 рубля. Бензин Аи-95 в среднем подорожал на 6 копеек, до 47,04 рубля.
Рост цен на автомобильный бензин отмечен в 35 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Красноярске и Ханты-Мансийске – на 0,5%. Снижение цен на бензин автомобильный было отмечено в пяти центрах субъектов России, более всего — в Симферополе и Севастополе (на 0,7% и 0,6% соответственно).
В Москве за отчетный период цены на бензин выросли на 0,2%, Санкт-Петербурге – на 0,4%.
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