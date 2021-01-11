МЕХИКО, 11 ЯНВ — ПРАЙМ. Ford Motor Company объявила о прекращении производственных операций Ford Brazil в 2021 году.

"Ford Brazil прекратит производство на заводах Camaçari, Taubaté и Troller в 2021 году, поскольку пандемия COVID-19 усугубит постоянный простой в отрасли и низкие продажи, которые привели к годам значительных убытков", — говорится в пресс-релизе компании. В Ford объяснили, почему отказались от выпуска седанов

Компания продолжит обслуживать бразильский рынок поставками автомобилей из Аргентины, Уругвая и с других рынков, сохранив штаб-квартиру в Сан-Паулу, центр разработки продукции в Баии и испытательный полигон в Сан-Паулу.

Джим Фарли, президент и генеральный директор Ford, заявил в сообщении о переходе к экономичной бизнес-модели и фокусе на обслуживании электрифицированных автомобилей.

"Прекращая производство в Бразилии, мы переходим к экономичной бизнес-модели, ориентированной на небольшие активы… Мы также ускорим предоставление нашим клиентам преимуществ подключения, электрификации и технологий автономности для эффективного удовлетворения потребности в более чистых и безопасных транспортных средствах", — говорится в цитате Фарли в документе.

В компании отметили, что немедленно начинают работу со своими профсоюзами и другими заинтересованными сторонами для разработки справедливого и сбалансированного плана по смягчению последствий прекращения производства.

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