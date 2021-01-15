МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. C 2021 года в России вступили в действие новые Правила противопожарного режима, запрещающие стоянку автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, однако не все так просто, рассказывает агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Адвокат назвал запреты для владельцев частных домов в 2021 году

"В некоторых публикациях СМИ путаются понятия запрета и штрафа. Дело в том, что не всё, что запрещено Законом или нормативными актами влечёт за собой наказание", — уточняет адвокат.

Один из ярких примеров, по его словам — действовавший весь прошлый год запрет на парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов. Запрет нарушался, но никого не наказали.

"Весь вопрос в том, что, этот запрет наложен ведомственным нормативным актом, при этом за нарушение не предусмотрено административное наказание — не предусмотрен штраф, не определён порядок его наложения и размер. В подобных случаях буква закона остаётся мёртвой", — отметил Миронов.

Что касается Правил противопожарного режима, то здесь механизм правового регулирования в чём-то схож с приведённым примером.

Так, в общем разделе новых Правил есть норма: "Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники…". В Кодексе РФ есть статья 20.4 Нарушение Правил пожарной безопасности.

"Казалось бы, всё ясно и понятно: все должны эти правила соблюдать, а при нарушении могут быть подвергнуты штрафу, предусмотренному той самой статьёй, однако не всё так просто и однозначно", — разъясняет эксперт. В России на 20% сокращаются противопожарные требования

Из текста Правил невозможно сделать однозначный вывод — предписывающая это норма или запрещающая, а также к какому кругу лиц она относится. По мнению Миронова, для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности потенциального правонарушителя должна быть обеспечена информативность, то есть любой человек должен явственно видеть те самые гидранты или пожарные патрубки.

Возможно, они должны быть обозначены соответствующими знаки или табличками. "В случае их отсутствия весьма сомнительно и, скорее всего, незаконно привлечение к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности) обычного гражданина, впервые приехавшего в тот или иной двор и припарковавшего свою машину у здания, где таинственным образом, в фасаде, укрыт пожарный патрубок", — сказал юрист.

Кроме того, водитель не обязан исследовать, что находится под крышкой колодца, на которую наехало колесо его машины: канализация или пожарный гидрант.

"Однако в любом случае необходимо быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков, ПДД и Закона в целом. Каждое наше действие должно быть осмысленным, тогда штрафов в большинстве случаев удаётся избежать", – заключил юрист.



