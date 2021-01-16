ВАШИНГТОН, 16 янв — ПРАЙМ. Избранный президент США Джо Байден предложил план вакцинации от СOVID-19, который должен позволить сделать 100 миллионов инъекций за 100 дней его президентства, то есть до конца апреля. Эксперт спрогнозировал эффект от плана Байдена для экономики США

План предусматривает максимальное расширение вакцинации путем сотрудничества с местными властями. Особое внимание будет уделено наименее благополучным слоям населения. Властям штатов компенсируют расходы на участие Национальной гвардии в подготовке и организации вакцинации.

Планируется организовать новые центры вакцинации под руководством агентства по чрезвычайным ситуациям FEMA. Будут организованы мобильные клиники для бедных городских и отдаленных сельских районов.

Также внимание будет уделяться тому, чтобы привиться можно было в аптеках. До 90% американцев живут в пределах 5 минут езды на машине от ближайшей аптеки.

Будут запущены новые программы по вакцинации в особо рискованных с точки зрения заражения коронавирусом местах, таких как приюты для бездомных, тюрьмы, психиатрические больницы.

Будут предприняты меры для резкого увеличения производства и поставок вакцины. Планируется также значительно увеличить число медицинских работников, задействованных в вакцинации.

Наконец, будет запущена программа обучения населения, чтобы люди доверяли вакцине.

В США вакцинация ведется с декабря, уже привито первой дозой более 10 миллионов человек. Однако вакцинация идет намного медленнее, чем планировалось.

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