МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. К концу 2020 года продажи новых легковых и коммерческих автомобилей на российском рынке составили 1 598 825 штук, что всего на 9,1% меньше, чем в 2019 году. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Эксперт сообщил о новых правилах покупки авто с пробегом с мая 2021 года

Из этого объема в декабре было реализовано 166,7 тысячи машин, что на 2% меньше, чем годом ранее.

Эксперты и игроки рынка отмечают, что минувший год оказался едва ли не самым сложным для российского автомобильного рынка. Негативными факторами послужили падение курса рубля, а затем закрытие автосалонов и остановка заводов из-за пандемии. В то же время после снятия ограничений продажи автомобилей пошли в рост. По динамике продаж в прошлом году Россия показала один из лучших результатов среди крупнейших автомобильных рынков мира, а в Европе вышла на четвертое место.

Первую строчку традиционно занимает "АвтоВАЗ" — 343 512 автомобилей, что на 5% ниже, чем в 2019-м. Kia сохранила звание самого популярного иностранного производителя, хотя и просела ниже рынка — минус 11%, 201 727 автомобилей. Hyundai занимает третье место в списке самых популярных марок на российском рынке — 163 244 машины, меньше на 9%. Неплохой результат показал и Volkswagen. Он продемонстрировал падение меньше рынка — минус 4%, а появление новой генерации Polo оживило интерес к этой модели. Партнер VW по альянсу чешская Skoda единственная среди топ-10 массовых брендов показала уверенный рост — 94 632 автомобиля, плюс 7%.

В АЕБ считают, что восстановление рынка в наступившем году будет сильно зависеть от устойчивости спроса. У дилеров есть небольшой задел, который поможет им адаптироваться к условиям наступившего года. Кроме того, в ассоциации заявили о возможном расширении мер господдержки.

Читайте также:

Российскому авторынку предрекли трудности в новом году