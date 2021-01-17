МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Российский рынок автомобилей в наступившем году должен вырасти по сравнению с минувшим, если не случится повторения локдауна, связанного с пандемией. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные "Российской газетой". Эксперт сообщил о новых правилах покупки авто с пробегом с мая 2021 года

Председатель правления АГ "АВИЛОН" Андрей Павлович отметил, что в 2021 году не стоит ждать существенного роста рынка. По его мнению, вероятнее всего, эта цифра будет минимальной. В настоящее время на всю отрасль оказывает влияние дефицит машин — это основной фактор, который сдерживает продажи и динамику в целом.

"Уже понятно, что нехватка сохранится как минимум в первом квартале этого года. Таким образом, продажи новых автомобилей в течение года будут зависеть от наличия, а также определяться уровнем цен. Можно ожидать, что объемы складских запасов практически не изменятся до середины 2021 года", — прогнозирует он.

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов считает, что в первом квартале 2021 года дефицит некоторых моделей сохранится, чему поспособствует начавшаяся в Европе вторая волна коронавируса. Скорее всего, поставки нормализуются к середине или к концу февраля. Если не введут полный локдаун и распространение вируса удастся притормозить, то в этом году на авторынке может наблюдаться небольшой рост на 3-7% по сравнению с 2020 годом, но в первом и начале второго квартала будет фиксироваться падение. По мнению эксперта, наибольший рост ожидают отечественные компании, а также те автопроизводители, чьи производственные площади находятся в России.

Генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин считает, что при нынешнем курсе рубля по отношению к мировым валютам высока вероятность сокращения объемов поставок импортных автомобилей на российский рынок и отсутствие роста объемов локального производства. Автоэксперты объяснили, почему в 2021 покупка машины станет проблемой

"В таком случае в следующем году объем рынка сохранится на уровне текущего года. Если рубль стабилизируется по отношению к доллару и евро по более высокому курсу, например, плюс 10 процентных пунктов, то авторынок оживится и возможен небольшой рост — плюс 3-5%. Доля SUV — самый продаваемый в России сегмент, занимающий 50% рынка — продолжит расти", — отметил он.

Эксперты уверены, что стоимость автомобилей продолжит увеличиваться, при этом ждать от дилеров дополнительного стимулирования спроса пока рано — сейчас на рынке сохраняется дефицит предложения.

По мнению Тузова, из-за недостатка машин большинство дилеров не будут вводить акционные предложения на автомобили прошлого года, что в том числе снизит потребительский интерес.

"Кроме того, сегодня спрос практически полностью удовлетворен, поэтому замедление темпов роста продаж — ожидаемая динамика. Вполне возможно, что благодаря снижению спроса удастся достигнуть рыночного баланса и быстрее справиться с дефицитом автомобилей, — отметил эксперт.

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