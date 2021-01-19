МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Объем рынка новых грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн в России в 2020 году составил 74,8 тысяч единиц, что на 7,3% меньше, чем в 2019 году, следует из сообщения аналитического агентства "Автостат". Названа критически низкая температура для автомобиля

"Традиционно первенство на этом рынке удерживает российский "Камаз", на долю которого в 2020 году пришлось 37% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 27,8 тысячи штук – на 0,6% больше, чем в 2019 году. Вторую строчку рейтинга по-прежнему занимает другой отечественный бренд – ГАЗ, показатель которого составил 6,8 тысячи машин (-23,1%). В первую тройку по итогам прошлого года также вошел шведский бренд Scania (4,9 тысячи, —12,4%)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один шведский автопроизводитель – Volvo – на этот раз опустился на четвертую строчку рейтинга (4,5 тысячи штук, —20,7%), а замкнул пятерку лидеров отечественный Ural (4,1 тысячи, +27,3%).

Как подсчитал "Автостат", только два бренда из десятки лидеров по итогам прошедшего года демонстрируют рыночный рост, и самый большой он – у Ural (+27,3%), а самое сильное падение у марки DAF (-34,3%).

"В модельной структуре рейтинга лидером, как и в 2019 году, остался "Камаз 43118", показатель которого составил 6,5 тысяч экземпляров (-4,4%). Следом идут: "Камаз 5490" (5,6 тысяч +6,3%), ГАЗ Gazon Next (5 тысяч, —17,7%), "Камаз 65115" (4,7 тысячи, —11%) и "Камаз 6520" (3,2 тысячи, +18,9%). Из иномарок лидирует Volvo FH (3 тысячи, —18,9%), расположившийся на шестой позиции рейтинга",- сообщает "Автостат".

По данным аналитиков, в декабре объем рынка новых грузовых автомобилей в России упал на 8,7% и составил 9,4 тысячи штук.

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