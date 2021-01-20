МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, подтвердивших законность решения ФАС России, которая признала, что подконтрольная "Лукойлу" компания "Варандейский терминал" установила монопольно высокую, экономически не обоснованную цену перевалки нефти. Верховный суд поддержал ФАС в споре с Варандейским терминалом "Лукойла"

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в среду отклонил кассационные жалобы "Лукойла" и ООО "Варандейский терминал" на решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

Столичный суд в июле 2020 года отклонил заявление "Варандейского терминала", просившего признать недействительными решение и предписание ФАС от 27 марта 2019 года. Предписанием служба обязала компанию снизить цену перевалки нефти до экономически обоснованной и перевести тарифы в рубли. Решение первой инстанции в сентябре поддержал Девятый арбитражный апелляционный суд.

Антимонопольное дело в отношении "Варандейского терминала" было возбуждено по заявлениям дочерних структур "Роснефти" — "Башнефти" и "Башнефть-Полюса". Вторая компания является совместным предприятием "Башнефти" (74,9%) и "Лукойла" (25,1%). Как указывали заявители, на протяжении более шести лет цена перевалки нефти составляла 38 долларов за тонну. В октябре 2019 года ФАС своим приказом сама утвердила максимальный тариф на перевалку в размере 1211 рублей (около 16 долларов по текущему курсу) за тонну. "Лукойл" обновит долгосрочную стратегию в 2021 году

По мнению "Варандейского терминала", установление новой цены перевалки с учетом рентабельности, не превышающей среднеотраслевых показателей, может привести к остановке деятельности терминала, что "будет иметь необратимые последствия в условиях Крайнего Севера", а также повлечет невозможность реализации проекта по освоению месторождений имени Требса и Титова.

Суды рассматривают заявление "Варандейского терминала" о незаконности решения и предписания ФАС повторно. В августе 2019 года первая инстанция удовлетворила требования компании, однако Девятый арбитражный апелляционный суд решение отменил и подтвердил законность актов ФАС. Арбитражный суд Московского округа в январе прошлого года отменил оба судебных акта и отправил спор на новое рассмотрение.

"Башнефть-Полюс" разрабатывает месторождения имени Требса и Титова в Ненецком АО. Добытая на месторождении нефть поступает на морской ледостойкий отгрузочный причал "Варандей" "Лукойла". Оттуда сырье отгружается на суда "Совкомфлота", которые транспортируют ее по Северному морскому пути.