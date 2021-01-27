МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Продажи нового кроссовера Opel Crossland в России начнутся в первом квартале 2021 года, говорится в сообщении компании.

"Автомобиль создан в новом дизайне Opel, уникальной чертой которого стал стилистический элемент Vizor (Opel Vizor). Кроме этого, инженеры Opel усовершенствовали ходовую часть и рулевое управление по сравнению с дорестайлинговой версией. Opel Crossland — первый автомобиль с новым стилистическим элементом Vizor в России. Модель выходит в продажу одновременно с большинством европейских стран", — поясняет компания.

Ожидается, что автомобиль будет оснащен такими технологиями, как проекционный дисплей, система предупреждения о столкновении, контроль усталости водителя, система мониторинга слепых зон, автоматический парковочный ассистент.

Цены и комплектации новинки компания обещает объявить позднее.