МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Из-за задержек поставок импортных комплектующих россиянам стоит быть готовыми к росту цен на электронику — могут подорожать как смартфоны, так и другая бытовая техника. Однако спешить в магазины за электроникой эксперты, опрошенные агентством "Прайм", не советуют — проблема с дефицитом скоро будет решена, и рынок может вернуть цены к исходным. Россиян предупредили о резком росте цен на электронику

Виновником возникшего на рынке дефицита на чипы из Китая стала пандемия коронавируса. По данным газеты "Известия", нехватка полупроводниковых микросхем, которая фиксируется во всем мире, может привести к тому, что цены на смартфоны, планшеты и другую бытовую электронику российского производства могут вырасти на 20-30%, а то и на все 50%.

Как рассказал технический директор отечественной компании — разработчика бытовой электроники и смартфонов INOI Владимир Якушев, рост издержек из-за подорожания и дефицита запчастей подтолкнет вверх цены на конечные продукты.

ЧИПЫ ИЗ КИТАЯ

Прежде всего, это касается гаджетов – высокотехнологичный продукт требует массу сложных комплектующих. Доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев указывает, что задержки с поставками чипов из Китая отмечаются по всему миру, что в свою очередь сказывается на удлинении производственного цикла по выпуску готовых изделий. "При расчете минимальных затрат получается, что задержки с комплектующими могут сказаться на удорожании на 1-3 месяца от 8 до 34%", — полагает он.

"Пандемия сорвала сроки производства и поставок у большинства основных игроков этого рынка, но ситуация активно выправляется, начиная с третьего квартала прошлого года. Планируется что уже до конца первого квартала этого года производители смогут выйти на плановые значения", — продолжает директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.

В России исторически ключевым фактором подорожания любой техники является волатильность рубля. Каким будет средневзвешенный курс валюты по итогам года, точно никто не скажет. Техника действительно может подорожать сильнее при совокупности негативных факторов, однако рост цен на гаджеты из-за дефицита компонентов не превысит 10-15%, полагает эксперт.

По оценкам директора информационно-аналитического агентства Telecom daily Дениса Кускова, ситуация с дефицитом микросхем обострилась в конце прошлого-начале этого года. Цены на отдельные комплектующие возросли в среднем на 20-25% из-за их отсутствия в достаточном количестве.

"По идее, цены на смартфоны из-за этого могут вырасти, но в более отдаленной перспективе. Дело в том, что сейчас склады уже затоварены, и речь идет о производстве оборудования к концу первого квартала. Его поставки ожидаются лишь во второй половине года – во втором квартале, как минимум", — полагает он.

К этому моменту ситуация, возможно, "наладится и сгладится", рассчитывает эксперт. Если же этого не произойдет, то цены на смартфоны могут пойти вверх, но вряд ли значительно.

ЧАЙНИКИ И УТЮГИ

При этом эксперты предполагают что подорожание коснется не только гаджетов, но и другой бытовой техники – чайников, утюгов, микроволновок и т.п. Эксперт дал совет, как избавиться от бытовой техники и не платить штраф

По словам Тимофеева, чайники и утюги не имеют сложной "начинки", тем не менее, и они вырастут в цене за счёт резкого подорожания железа и металлопроката на рынке на 10-20%. Холодильники могут подорожать и на 20-35%, так же, как и прочее более сложное оборудование для дома.

РЫНОК ВСЕ ИСПРАВИТ

Впрочем, отчаиваться и тем более бежать в магазины за электроникой прямо сейчас не стоит – кризис вообще не время поспешных решений, тем более, в части незапланированных трат. Ситуация может наладиться довольно скоро.

"Проблема с дефицитом полупроводников — это временное явление. Ситуация спровоцирована быстрым восстановлением спроса и неготовностью производителей адаптироваться после локдаунов", — убежден начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Свою роль сыграла и политика США при бывшем президенте Дональде Трампе в плане вводимых ограничений. Покупки с подвохом. Как нас вынуждают переплачивать за ненужное

Поскольку подорожание обусловлено дефицитом, то по мере исправления ситуации и балансировки рынка цены вернутся обратно. Обычно это так и происходит. И уж тем более не стоит влезать в долги ради покупки техники, без которой вы пока можете обойтись, только из-за риска подорожания.

Эксперт напомнил ситуацию с ростом стоимости масок в начале пандемии и предложил сравнить их с текущими ценами. "Стоило ли тогда покупать их впрок? Сейчас ситуация аналогичная. Конкурентный рынок выровняет ситуацию" — заключил Карпунин.