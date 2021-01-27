МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Средний чек россиян в онлайн-распродажу "Киберпонедельник" снизился по сравнению с прошлогодним показателем на 21% и составил 1105 рублей, показало исследование банка "Русский стандарт", одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.

Онлайн-распродажа "Киберпонедельник" стартовала в России 25 января. Акция Cyber Monday пришла в Россию, как и "Черная пятница", из США. "Киберпонедельник" проводится в России с 2013 года, но, в отличие от американского, выпадает не на ноябрь, а на последний понедельник января, завершая таким образом сезон зимних распродаж.

"Только в первый день глобальной распродажи общее количество операций 25 января 2021 года выросло на 62%, а сумма – на 28% относительно первого дня "Киберпонедельника-2020" (27 января). При этом общий средний чек одной покупки снизился на 21% по сравнению с прошлым годом и составил 1105 рублей", — подсчитали аналитики.

Примечательно, что относительно обычного дня, 18 января 2021 года, в первый день "Киберпонедельника" общее количество покупок выросло на 55%, сумма – на 38%, а средний чек снизился на 11%.

Лидирующие категории трат выглядят следующим образом: одежда и аксессуары (средний чек – 1039 рублей), интернет-магазины (средний чек – 2307 рублей), кафе и фаст-фуд (средний чек – 1218 рублей), магазины электроники (средний чек – 24 405 рублей).

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