МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Москва и Минск договорились об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты. Договоренность была достигнута после обострения политической ситуации в Белоруссии. Экспортный поток белорусских товаров через Литву можно сократить, но полностью прекратить невозможно из-за отсутствия в российских портах мощностей для перевалки минеральных удобрений. Белоруссия с 1 февраля повышает тариф на прокачку российской нефти

ПОЛИТИКА – КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

Россия и Белоруссия намерены в ближайшем будущем подписать межправительственное соглашение о перевалке белорусских грузов в российских порты, сообщил премьер-министр РБ Романа Головченко после встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным 26 января в Москве.

Головченко и Мишустин обсудили возможность перевалки белорусских грузов, прежде всего нефтепродуктов, в портах России вместо портов Прибалтики.

"Эта задача была поставлена президентом (Александром Лукашенко – прим. ред.) в связи с известными подходами стран Балтии в отношении Беларуси и занятой ими недружественной позицией. Поэтому мы эту задачу реализуем", – сказал Головченко.

Он также выразил уверенность, что экономический эффект от перевалки белорусских грузов в российских портах будет позитивным.

Страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – не признали легитимными состоявшиеся в августе прошлого года выборы, в результате которых Лукашенко был избран на очередной президентский срок. Власти трех прибалтийских государств открыто поддержали протесты белорусской оппозиции, которые переросли в столкновения с силами правопорядка. Более того, вслед за другими западными странами они объявили президентом Белоруссии Светлану Тихановскую – соперницу Лукашенко на выборах, которая невольно стала лидером оппозиции. Литва предоставила Тихановской политическое убежище и наряду с Польшей оказала информационную, финансовую и политическую поддержку белорусской оппозиции. Вильнюс стал центром противников Лукашенко за рубежом.

В прошлом вопрос о необходимости экспортировать белорусские нефтепродукты, произведенные из российской нефти, в балтийских портах России неоднократно поднимался президентом РФ Владимиром Путиным. Однако проводимая Лукашенко "политика многовекторности" не позволяла перенаправить экспортные потоки из Белоруссии в российские порты.

Только неприкрытое вмешательство во внутренние дела Белоруссии со стороны соседних государств и угроза захвата власти оппозицией заставила Минск предпринять меры для диверсификации экспортных маршрутов. В конце августа 2020 года, когда противостояние между властями и оппозицией достигло пика, Лукашенко во время встречи со своими сторонниками пригрозил полностью прекратить экспорт белорусских товаров через Литву. Однако Белоруссия добровольно попала в транзитную зависимость от соседнего государства. Белоруссия заинтересована в надежном транзите нефти через Литву и Польшу

Литовская Клайпеда стала крупнейшим портом в странах Балтии благодаря экспортному потоку из Белоруссии. На продукцию белорусских предприятий – в основном минеральные удобрения и нефтепродукты – приходится около 30% грузооборота порта. Несмотря на экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, грузооборот Клайпеды в 2020 году вырос на 3,3% по сравнению с годом ранее и достиг рекордного объема – 47,8 млн т. В прошлом году перевалка в этом порту превысила грузооборот всех латвийских портов. Если экспортные потоки из Белоруссии полностью перенаправить в российские порты, то экономике Литвы будет нанесен серьезный урон. Однако сделать это раньше 2024 года невозможно.

ПРОБНЫЙ ШАР

На следующий день после переговоров Головченко и Мишустина правительство России утвердило проект соглашения с Белоруссией о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов в российских портах. В ближайшие дни документ должна утвердить белорусская сторона.

В соответствии с соглашением экспорт белорусских нефтепродуктов через российские порты в период с 2021 по 2023 год составит до 2 млн т/г. После завершения срока действия соглашение может быть продлено. Перевалка белорусских грузов в российских портах будет осуществляться на условиях take or pay: если грузоотправитель в установленный срок предоставил груз в объеме меньшем, чем оговорено в соглашении, то оператор морского терминала получает плату за перевалку всего объема груза независимо от фактического.

Москва предложила Минску льготный железнодорожный тариф, который делает выгодным поставки белорусских нефтепродуктов в российские порты на Балтике, из которых ближайшим к Белоруссии является Усть-Луга.

Ряд экспертов рассматривают межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в Усть-Луге, как пробный шар. Если сотрудничество окажется успешным, то объемы перевалки могут значительно возрасти.

ВСЕ, НО НЕ УДОБРЕНИЯ

После 2000 года власти России начали создавать портовую инфраструктуру на Северо-Западе страны с целью снижения зависимости от транзита через порты стран Балтии. Самыми быстрыми темпами развивалась Усть-Луга, где были построены новые терминалы для отгрузки нефти, нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, сыпучих и генеральных грузов (товаров в специальной упаковке).

Официально порт в Усть-Луге начал работу в 2001 году, после запуска в эксплуатацию угольного терминала. Первые несколько лет объемы перевалки были незначительными, но по мере ввода в эксплуатацию новых терминалов, развития железнодорожной инфраструктуры и строительства нефтепровода Унеча – Усть-Луга (БТС-2) грузооборот порта начал быстро расти и в 2017 году превысил 100 млн т. Рост мощностей по перевалке разных грузов позволил перенаправить в Усть-Лугу грузопотоки из прибалтийских портов – прежде всего нефть, нефтепродукты и угль.

Терминал "Усть-Луга Ойл" мощностью 30 млн т/г способен обеспечить перевалку всего объема белорусских нефтепродуктов, который экспортируется через Клайпеду — примерно 5 млн т/г. Газ, которого ждала Европа, ушел на восток

Усть-Луга также обладает мощностями, которые Белоруссия может использовать для экспорта генеральных грузов.

Белоруссия является третьим в мире экспортером калийных удобрений – поставки за рубеж превышают 6 млн т/г. Однако в Усть-Луге отсутствуют необходимые мощности для перевалки удобрений. Российские производители минеральных удобрений использовали зарубежные экспортные терминалы, и не заботились о создании необходимой инфраструктуры в своей стране.

Только в 2017 году компания "Ультрамар" начала строительство в Усть-Луге экспортного терминала для минеральных удобрений, пропускная способность которого на начальном этапе составит 12 млн т/г, а в перспективе может быть увеличена до 24 млн т/г. В июне 2020 год первая очередь терминала была запущена в эксплуатацию. Ожидается, что к 2022 году перевалка удобрений составит 5 млн т/г, а в 2024 году достигнет проектного объема – 12 млн т/г.

В Усть-Луге перевалка белорусских удобрений может начаться только после 2022 года. Экспортировать значительные объемы станет возможным не ранее 2024 года. Но если Минск желает обнулить транзит через Литву как можно скорее, то может инвестировать в строительство собственного терминала в Усть-Луге. Для этого сложились благоприятные условия. Москва к сотрудничеству готова.