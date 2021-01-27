2021-01-27T12:46:26+03:00
2021-01-27T12:46:26+03:00
2021-01-27T12:46:26+03:00
2021
https://1prime.ru/oil/20210127/832903956.html
Власти одобрили перевалку белорусских нефтепродуктов через порты России
Нефть
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Правительство России утвердило проект соглашения с Белоруссией о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты, следует из распоряжения, опубликованного... ПРАЙМ, 27.01.2021
нефтепродукты, белоруссия, правительство рф, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Правительство России утвердило проект соглашения с Белоруссией о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.
"Одобрить представленный Минтрансом согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Белоруссия об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов происхождения Республики Белоруссия, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через морские порты Российской Федерации", — говорится в документе.
Согласно проекту соглашения между странами, российские порты в 2021 году могут перевалить до 2 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов. Распоряжением предусмотрен срок действия данного соглашения до 31 декабря 2023 года с возможностью автоматического продления.