МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Правительство России утвердило проект соглашения с Белоруссией о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации. Объем торговли с Белоруссией упал на 20%

"Одобрить представленный Минтрансом согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Белоруссия об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов происхождения Республики Белоруссия, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через морские порты Российской Федерации", — говорится в документе.

Согласно проекту соглашения между странами, российские порты в 2021 году могут перевалить до 2 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов. Распоряжением предусмотрен срок действия данного соглашения до 31 декабря 2023 года с возможностью автоматического продления.