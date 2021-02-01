МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Ужесточение правил доводки автотранспортных средств с 1 февраля может лишить тюнинговые ателье части клиентов, считает автоэксперт, партнер "Автостата" Игорь Моржаретто. Назван срок, когда начнут штрафовать по камерам за непристегнутый ремень

Российские автолюбители с 1 февраля 2021 года больше не получат разрешение на тюнинг, если заключение испытательного центра и протокол проверки отсутствуют в специальном реестре, следует из постановления правительства.

По словам эксперта, пока никто не понимает, как это ужесточение будет действовать, поскольку специализированных испытательных лабораторий в России очень мало, и есть распоряжение относительно того, что обращаться можно только в лаборатории по месту жительства.

"То есть, это ужесточение ради ужесточения, причем с непредсказуемыми последствиями. Пусть группа людей, занимающихся тюнингом, не так велика, но к ним привыкает большая группа людей — которая ставит газовое оборудование. Вполне возможно, часть тюнинг-ателье могут лишиться клиентов", — считает Моржаретто.

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