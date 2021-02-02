МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Минтранс смягчит требования к процедуре фотосъемки транспортного средства в ходе техосмотра, пишет "Коммерсант". Автомобилистов предупредили о новом ограничении с 1 февраля

В рамках стартующей с первого марта "большой реформы" техосмотра власти будут применять новые инструменты, призванные исключить возможности пройти процедуры "на бумаге", без предоставления машины в уполномоченную организацию.

Для этого, в частности, будет требоваться усиленная электронная подпись эксперта и двух фотографий автомобиля из пункта ТО. Снимки должны быть сделаны в начале диагностики и в конце, должен быть виден передний и задний номер, цвет и марка. По координатам снимка можно легко определить, где находилась машина в момент фотографирования — все операторы должны будут предоставить координаты пунктов ТО.

Эти координаты должны "определяться на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы с погрешностью определения не более 15 метров по координатным осям".

Однако с выполнением этого требования возникли проблемы. Как пояснили в Минтрансе, из-за плотной застройки местности, где чаще всего располагается пункт ТО, и конструктивных материалов зданий происходит экранирование спутникового сигнала — опытная эксплуатация новой системы выявила, что показатель погрешности определения может составлять свыше 15 метров, и в этом случае карту ТО оформить невозможно.

"Прорабатывается вопрос корректировки указанных показателей погрешности в сторону их увеличения",— добавили в Минтрансе. В связи с этим будет приниматься новый приказ, его ориентировочный срок вступления в силу — первое сентября 2021 года.

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