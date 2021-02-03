МОСКВА, 3 февр — ПРАЙМ. Имея в собственности квартиру, мало кому придет в голову, что профессиональные аферисты способны в любой момент переоформить ее на себя без вашего ведома и согласия. Таких случаев практика последних десятилетий знает предостаточно, рассказал агентству "Прайм" адвокат Олег Сухов. Юрист рассказал, в каких случаях могут забрать даже единственное жилье

Так, подделав паспорт хозяина квартиры, мошенники могут подать заявление в Росреестр и подписать договор купли-продажи, по которому недвижимость переходит новому собственнику. В этом случае суд может признать сделку недействительной после проведения почерковедческой экспертизы и предоставления ряда других документов.

Лишиться квартиры можно, предоставив другому лицу нотариальную доверенность с расширенными полномочиями.

Покупая квартиру в новостройке и не оформляя ее в течение длительного времени, вы рискуете обнаружить чужую входную дверь вместо своей.

"А в суде выяснится, что у вашей недвижимости, по данным Росреестра, появился новый собственник. При этом в суд аферисты представляют липовые документы о якобы покупке и оплате квартиры", — отметил эксперт.

Достаточно распространен также вид мошенничества, в результате которого люди могут лишиться недвижимости "по своей безалаберности" при оформлении договоров займов под залог своей квартиры. Вместо договора займа и залога граждане по ошибке подписывают договор купли-продажи, по которому могут остаться без жилья. Финансовый аналитик рассказал, когда выгоднее покупать жилье

Подобных споров только в Москве ежегодно рассматривается несколько десятков, иногда ИХ количество доходит и до сотни в год. Мошенники, как правило, никогда не несут наказание, а обманутым жертвам далеко не всегда удается вернуть потерянную недвижимость, даже если она была их единственным жильем.

Адвокат советует каждому хотя бы раз в год, а возможно и чаще заказывать в МФЦ выписку из ЕГРН на свою собственность и убеждаться, что она оформлена и принадлежит именно вам. "И если, к вашему удивлению, информация не подтвердится, то не отчаиваться и не медлить, а сразу обращаться к адвокату", — резюмирует эксперт.