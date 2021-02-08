МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Власти ЮАР решили пока остановить реализацию плана по вакцинации населения вакциной от корнавируса AstraZeneca, поскольку исследование показало её низкую эффективность от южноафриканского штамма (B.1.351), заявил министр здравоохранения страны Звели Мкхизе. В Словакии призвали начать переговоры с Россией о поставках "Спутника V"

Ранее сообщалось, что вакцина AstraZeneca почти не защищает от слабых и средних форм заболевания, вызванных "южноафриканским" штаммом коронавируса. Исследование провели специалисты южноафриканского Университета Витватерсранда и Оксфордского университета. Клинические исследования вакцины в ЮАР проводились на группе из 2026 человек. О результатах сообщила газета Financial Times, само исследование ученых должно быть опубликовано в понедельник.

В ходе пресс-конференции профессор Шабир Мадхи заявил, что результаты исследования, указывающие на меньшую эффективность вакцины AstraZeneca от штамма, "разочаровывают".

"Вакцина AstraZeneca у нас останется… до тех пор, пока ученые не дадут нам четко понять, что мы должны делать… Что это означает для нашей программы вакцинации, начало которой мы поставили на февраль? Ответ — она будет. Со следующей недели и на протяжении четырех недель мы ожидаем, что будут вакцины Johnson & Johnson, вакцины Pfizer. Сотрудникам сферы здравоохранения будут доступны эти вакцины", — заявил министр в ходе пресс-конференции, сообщает портал Independent Online.

Мкхизе отметил, что комитет исследователей решит, проводить ли вакцинацию с помощью AstraZeneca, пока план вакцинации с помощью данной вакцины будет заморожен.

Южная Африка ранее получила миллион доз вакцины от Института сыворотки Индии, проводившего проверку вакцины AstraZeneca в Индии. Мкхизе отметил, что ЮАР закупила AstraZeneca, когда результаты испытаний ещё не были опубликованы и власти исходили из доступности вакцин.

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