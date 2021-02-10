МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Нужно понимать, о каком жилье идет речь – первичном или вторичном. Во втором случае рисков больше – любые нарушения при сделке могут стать основанием для ее оспаривания, даже если покупатель не знал о проблемах, рассказал "Прайм" эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Эксперт предупредил, что ипотека может стать недоступной

"С новостройками все предельно просто – никаких вопросов со стороны банка не будет до тех пор, пока заемщик вовремя вносит платежи. Отсутствие страховки также не является поводом для расторжения ипотечного договора, но может повлиять на ставку по кредиту в отрицательную сторону, поэтому стоит закреплять размер ставки на весь период кредитования без права банка на ее повышение", — советует он.

Во вторичной недвижимости рисков больше. Нужно максимально тщательно проверять приобретаемое жилье, в идеале – через опытного брокера или юриста. Случаи могут быть разными: рента, право пожизненного пользования, материнский капитал и право детей на долю в квартире, мошенничество через доверенность или поддельный паспорт. Идеальный расклад – это полная проверка жилья и нотариально заверяемая сделка – как правило, нотариусы страхуют проводимые ими сделки купли-продажи жилья на всю сумму. Ипотека в России превзошла по выгоде съемное жилье

Когда речь идет о продаже наследованного имущества – могут быть одни подводные камни, в первой продаже после приватизации – другие, рентное жилье – третьи, материнский капитал – совершенно другие. Поэтому если у покупателя есть хоть какая-то доля сомнений насчет второй стороны, сделку лучше приостановить или отменить, говорит Кричевский.

"Также нужно проверять долги по ЖКХ перед покупкой и не забывать оплачивать эти счету самому: просрочка более полугода уже является основанием для подачи управляющей компанией заявления в суд", — заключил он.