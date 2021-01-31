МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Как правило, c исками о признании завещания недействительным в суд обращаются другие наследники или потенциальные наследники, которые могут быть призваны к наследованию по закону или иному завещанию. Каковы их шансы на успех, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание

По его словам, споры вокруг завещаний связаны с обжалованием со стороны лиц, чьи права или законные интересы нарушены этим завещанием.

Основанием для таких исков чаще всего является неспособность наследодателя в момент совершения завещания понимать значение своих действий и руководить ими.

"Например, наследодатель при жизни состоял на учёте у врачей: психиатра или нарколога и оформил завещание на малознакомого человека. Наследникам, как правило, становится об этом известно уже после смерти наследодателя, и в таком случае у тех, кто должен был призываться к наследству по закону, есть единственный способ защитить свои права — обращаться в суд", — отмечает адвокат.

Однако такие процессы — очень сложные и не обходятся без сбора массы доказательств, с последующим проведением различных сложных судебных экспертиз.

Другой распространенный пример обжалования завещания — это иски, связанные с тем, что его форма не соответствует закону, к примеру, содержит неверные сведения о паспортных данных, или имеет исправления и добавления, внесенные нотариусом после удостоверения завещания, или же запись фамилии, имени и отчества наследодателя не выполнена "пишущим средством, а является фотокопией записи и подписи с другого бумажного носителя" и так далее. Адвокат объяснил, в каких случаях опасно называть свой домашний адрес

Правда, суды нередко по подобным искам признают наличие технической ошибки, не влекущей за собой изменения смысла и содержания завещания и отказывают в их удовлетворении.

Еще одной причиной обжалования завещаний является фальсифицированная подпись наследодателя или нотариуса. Такие процессы тоже не являются простыми и зачастую связаны с возбуждением уголовных дел.

Приведённые выше примеры — лишь небольшая часть причин, по которым может быть обжаловано завещание. Споры могут возникать из-за состояния здоровья наследодателя, может оспариваться совместное завещание супругов, речь может идти о недостойных наследниках или о вопросах применения норм международного частного права.

"Каждый подобный иск индивидуален, сложен и требует участия адвоката", — резюмирует адвокат.