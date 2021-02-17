МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Обрушившиеся на Москву снегопады в минувшие выходные спровоцировали сложную ситуацию на дорогах, из-за чего город встал в пробках, многие таксисты не вышли на работу и при этом взлетел спрос — этим объясняется рост цен на поездки, который формируется помощью алгоритмов динамического ценообразования с учетом указанных факторов, рассказали РИА Новости в пресс-службах крупнейших сервисов заказа такси. Каждый третий москвич опоздал на работу из-за "черной" метели

Ранее Дептранс Москвы в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что из-за взлетевшего спроса на такси на фоне непогоды в Москве некоторые агрегаторы подняли стоимость в 2-3 раза, из-за чего многим пришлось отказаться от поездок. "Мы вновь хотим обратиться к агрегаторам: завышение цены уже не первый раз происходит именно тогда, когда такси особенно нужно городу. Такая практика лишает многих пассажиров доступных поездок", — заявили в Дептрансе Москвы.

Крупнейшие такси-агрегаторы вновь напомнили, что стоимость поездок формируют алгоритмы на основе множества данных — количества водителей на линии, спроса, погодной ситуации, увеличения времени поездки и т.д.

"Каждый пятый таксист не вышел на смену и не смог брать заказы во время снегопада по разным причинам: не смогли откопать машину, не завелись, не смогли выехать со двора. А те, кто смог продраться сквозь метель, выполняли заказы дольше обычного. На 5 км дороги уходило 10-20 минут", — прокомментировали в "Яндекс.Такси".

"Рекордные пробки и на этом фоне рекордный для Москвы спрос. Мы со своей стороны предупреждали пользователей и предлагали им либо оставаться дома, либо пересесть на метро", — добавили в компании.

В "Ситимобиле" рассказали, что из-за плохих дорожных условий средняя продолжительность поездок выросла на 17%. "Мы считаем, что водитель за более долгую поездку должен получать более высокое вознаграждение", — настаивают в компании. Власти Москвы планируют за пять суток очистить город от снега

В "Ситимобиле" отметили, что стоимость поездок на такси формируется с помощью алгоритмов динамического ценообразования, которые учитывают множество факторов: например, загруженность дорог, прогнозируемую продолжительность поездки, количество машин на линии и даже погоду.

"Когда спрос увеличивается, цена поездки может вырасти из-за появления повышающих коэффициентов, поскольку задача алгоритмов — удовлетворить спрос, адекватно распределить заказы и загрузить автомобили на линии", — пояснили пресс-службе "Ситимобила".

В компании подчеркнули, что повышающие коэффициенты — механизм баланса спроса и предложения в такси. "Если бы они не работали, в часы пик большое количество людей просто не смогло бы в принципе воспользоваться услугами, так как не нашелся бы водитель, готовый выполнить их заказ. Наличие повышающих коэффициентов позволяет привлечь водителей именно в те районы и в те часы, где их больше всего не хватает. При этом эти коэффициенты не могут увеличить стоимость поездки условно в 10 раз, у нас существуют ограничения на этот счет", — разъяснили в "Ситимобиле".

Там добавили, что иногда, в силу погодных условий или других причин, происходят резкие скачки спроса.

В "Ситимобиле" рассказали, что во время последнего снегопада в Москве спрос на услуги такси вырос в 3 раза. "Сегодня мы по-прежнему наблюдаем вдвое более высокий спрос по сравнению с прошлой неделей. В то же время, водителей стало меньше на 32%. Некоторые из них, как и многие москвичи, решили не использовать свое авто в сложных погодных условиях", — рассказали в "Ситимобиле".

В обеих компаниях заверили, что сами тарифы – стоимость 1 км и 1 минуты – не менялись. "Однако стоит учитывать, что длительность поездки влияет на ее итоговую стоимость. В субботу и воскресенье в Москве и Подмосковье средняя скорость движения была на 25-30% ниже, чем обычно, а поездки – на 20% дольше. Из-за этого их стоимость была выше, чем в такой же день в хорошую погоду. Однако важно, что финальная цена показывается пользователю сразу во время заказа", — разъяснили в "Яндекс.Такси".

Там добавили, что на цену влияет и спрос на такси: в прошлые выходные он был значительно выше. Автовладельцы старались оставить машины дома и пересаживались на общественный транспорт. В свою очередь, и таксистов было меньше, чем обычно: кто-то не смог откопать машину, чтобы выйти на линию, кто-то – завести ее.

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