МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. После снегопада машину нужно откапывать как можно быстрее, потому что через несколько дней снежный покров затвердеет и сделать это будет уже гораздо сложнее. Такой совет в интервью радио Sputnik дал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Службы такси ответили на претензии властей Москвы о ценах на поездки

Кроме того, как предупредил эксперт, огромный сугроб, в который превратился автомобиль, станет помехой, и его может зацепить какая-нибудь другая машина.

"Откапывать машину из сугроба нужно, и чем раньше, тем лучше. Снег на солнце имеет свойства слеживаться, становиться плотным и покрываться коркой. Если сейчас можно к машине пробиться легкой лопатой, то потом придется применять гораздо более тяжелый инструмент. Откладывать этот процесс совершенно не стоит, поскольку есть риск, что вы его отложите до весны, и за это время вашу машину может зацепить трактор, который будет убирать снег, или другие участники дорожного движения", – сказал Шапарин.

Он посоветовал, откопав машину, не пытаться полностью освободить ее корпус от снега и льда, а очистить стекла и ехать на автомойку.

"Оптимально освободить место от снега по периметру автомобиля, а потом очистить стекла от снега и льда. Не отбивайте самостоятельно лед от кузова, поскольку это лучший способ поцарапать машину. Вместо этого езжайте на мойку и теплой водой помойте машину, потом воздухом продуйте стыки, соединения, замки и так далее и нанесите силиконовую смазку, чтобы ничего не примерзло. Это будет самое щадящее, что вы можете сделать для автомобиля", – подчеркнул Шапарин.

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